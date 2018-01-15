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Ryan Giggs'e sürpriz görev! Resmen açıklandı

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Ryan Giggs'e sürpriz görev! Resmen açıklandı
Galler Milli Takım menajerliğine Ryan Giggs getirildi. Manchester United'ın eski yıldızı, 4 yıl ülke milli takımını çalıştıracak.
Ryan Giggs'e sürpriz görev! Resmen açıklandı Ryan Giggs'e sürpriz görev! Resmen açıklandı Ryan Giggs'e sürpriz görev! Resmen açıklandı

Galler Milli Takım menajerliğini Ryan Giggssürdürecek. Kasım ayında Sunderland'i çalıştırmak için görevden ayrılan Chris Coleman'ın yerine geçici olarak görev yapan Giggs, 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Galler Futbol Federasyonu da yeni görevlendirmeyi sosyal medya hesabına yüklediği video ile duyurdu. 

Coleman'ın yardımcısı Osian Roberts, Galler'in iski golcüsü Craig Bellamy ve Mark Bowen'ı geride bırakarak göreve getirilen Giggs, 1991 ile 2007 yılları arasında Galler Milli Takım formasını 64 kez giydi. O dönemde Giggs, hazırlık maçlarında oynamadığı için eleştirilmişti.

2013-14 sezonunda David Moyes'in kovulmasının ardından son 4 lig maçında Manchester United'ı çalıştıran Giggs, sonraki 2 yıl Louis van Gaal'in yardımcılığını yaptı. Jose Mourinho'nun gelişinin ardından da Kırmızı Şeytanlar'dan ayrıldı. 

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