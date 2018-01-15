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Mehmet Altan'a bir şok daha!

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Mehmet Altan'a bir şok daha!
Anayasa Mahkemesi'nin, hakkında "hak ihlali" kararı verdiği Mehmet Altan'ın avukatlarınca yapılan tahliye başvurusu üst mahkemece reddedildi.
Mehmet Altan'a bir şok daha! Mehmet Altan'a bir şok daha! Mehmet Altan'a bir şok daha!

Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı sonrası yargılandığı İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye talebi reddedilen Mehmet Altan'ın avukatlarının, bir üst mahkemeye sıfatıyla İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptıkları itiraz da oy çokluğu ile reddedildi.

Anayasa Mahkemesi, geçtiğimiz hafta FETÖ'nün medya yapılanması davasından tutuklu yargılanan akademisyen ve gazeteci Mehmet Altan'ın yaptığı başvuru sonrası hak ihlali kararı vermişti. Bu karar üzerine Altan'ın yargılandığı İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuran Mehmet Altan'ın avukatları, tahliye talebinde bulunmuş ancak mahkeme bu talebi reddetmişti.

OY ÇOKLUĞU İLE REDDEDİLDİ

Bunun üzerine avukatlar, bir üst mahkeme sıfatı ile İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutukluluğun devamı yönündeki kararına itiraz etti. İtirazı bugün karara bağlayan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, avukatların talebini oy çokluğu ile reddederek Mehmet Altan'ın tutukluluğunun devamı yönünde karar verdi.

Mahkeme, "Dosya kapsamına göre sanık Mehmet Hasan Altan'ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösterir mevcut delil durumu, delillerin toplanmamış olması sebebiyle verilen tutukluluğun devamına ilişkin ara kararın usul ve yasaya uygun olduğu anlaşılmakla sanık Mehmet Hasan Altan müdafilerinin itirazının reddine, sanık Mehmet Hasan Altan'ın tutukluluk halinin devamına" karar verdi.

MUHALEFET ŞERHİ

Üye hakim Halit İçdemir, çoğunluk kararına muhalefet şerhi koydu. Hakim İçdemir, muhalefet şerhinde, "Anayasa Mahkemesi'nin hatalı uygulamalarının eleştirilebilir nitelikte olsa da bu durum Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının bağlayıcılığına engel teşkil etmez. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının beklenmesinde hukuki yarar yoktur. Anayasa Mahkemesi iradesini kısa kararında ortaya koymuştur. Nihayetinde Anayasa Mahkemesi'nin kararları bağlayıcıdır, kararları kesindir. Kararlarına karşı başvuru mercii yoktur. Tutuklama kararına karşı yapacağı denetim Anayasa Mahkemesi'nin göreviyle bağlantılıdır. Birtakım hatalı uygulamaları görev ve yetki alanını daraltmayacaktır. Bu nedenle kesin ve bağlayıcı nitelik arz eden Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda hak ihlalinin ancak tahliye ile giderilebileceği anlaşıldığından itirazın kabulü ile sanık Mehmet Hasan Altan'ın tahliyesine karar verilmesi kanaatinde olduğumdan sayın çoğunluğun aksi yöndeki kararına katılmıyorum" dedi.

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