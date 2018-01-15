BAE'den bir flaş açıklama daha! Körfez ısınıyor...

BAE'nin öğlen saatlerinde bir yolcu uçağının Katar savaş uçakları tarafından engellendiği açıklamasının ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. BAE'nin bir uçağı daha engellendi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sivil Havacılık Otoritesi Katar’ın bir sivil yolcu uçağını daha engellediğini iddia etti.

BAE askeri uçaklarının gün içinde Bahreyn’e sefer yapmakta olan sivil BAE yolcu uçağını engellediğini açıklamıştı.

'GEREKLİ TÜM ADIMLAR ATILACAK'



Bahreyn Uluslararası Havalimanı’na inmekte olan yolcu uçaklarının Katarlı savaş uçakları ve sivil bir jet eşliğinde iniş gerçekleştirmesini şiddetle kınadığını duyuran BAE, uçaklarının ve yolcularının güvenliğini sağlamak için tüm gerekli adımları atacaklarını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yapılan açıklamada, ''Katar'ın davranışı hava sahası barışına büyük bir tehdittir ve uluslararası anlaşmaların ihlalidir'' ifadesi yer aldı.

Yolcu uçağının Bahreyn'in başkenti Manama'ya gittiği ifade edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri, Haziran 2017'de Katar ile tüm ilişkilerini kopardığını açıklayan ilk 4 ülkenin arasında yer almıştı.

Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dahil bazı Arap ülkelerinin Katar ile ilişkilerini kesmesi, Körfez bölgesinde son yıllarda görülen en büyük diplomatik krize yol açmıştı.

KATAR'DAN YALANLAMA GELDİ

Katar, savaş uçaklarının, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) bir yolcu uçağının önünü kestiğine ilişkin iddialarını yalanladı. Bir Katar Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ise Al Jazeera TV'ye yaptığı açıklamada BAE'nin suçlamalarını reddetti.