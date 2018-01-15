Genelkurmay Başkanlığı, FETÖ itirafçısı Yüzbaşı Burak Akın hakkında inceleme başlattı. Akın idari inceleme kapsamında açığa alındı.
FETÖ üyesi olduğunu söyleyerek teslim olan, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın, etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirtmesi üzerine, nöbetçi sulh ceza hakimliğince, haftada bir gün imza verme şartı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak 8 Ocak'ta serbest bırakılmıştı.
Genelkurmay Başkanlığı, FETÖ itirafçısı Akın, hakkında idari inceleme kapsamında açığa aldı.
16 Ocak 2018 Salı28 R.Ahir 1439
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Genelkurmay'dan flaş açıklama
Genelkurmay Başkanlığı, FETÖ itirafçısı Yüzbaşı Burak Akın hakkında inceleme başlattı. Akın idari inceleme kapsamında açığa alındı.
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