Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

“Dondurmam Gaymak” filminin başrol oyuncusu Turan Özdemir, Beykoz’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
Beykoz Ortaçeşme Mahallesindeki evinde yaşama veda eden Özdemir’in cenazesi olay yeri incelme ekipleri tarafından yapılan incelmelerin ardından Beykoz Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı kaydedildi.
Turan Özdemir kimdir?
10 Kasım 1952 tarihinde Muğla'nın Yatağan ilçesinde dünyaya gelen Turan Özdemir, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. Bir süre İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, ardından İstanbul'a yerleşti.2001 yılından itibaren kamera karşısına geçerek bir çok sinema filminde görev aldı.
Turan Özdemir, oyuncu kadrosu Muğlalı vatandaşlardan oluşan ve çekimleri de yine Muğla'da gerçekleştirilen "Dondurmam Gaymak" adlı sinema filminin başrol oyuncusu bu filmle ünlendi.
Turan Özdemir, 10 Haziran 2006 tarihinde 13. Altın Koza Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü almıştı.
Filmleri :
2011 - Pis Yedili
2010 - Geniş Aile
2009 - Gölgedeki Renkler
2009 - Babam Büfe
2008 - Üvey Aile
2008 - Mevlana Aşkın Dansı
2008 - Geç Gelen Bahar
2008 - Yağmurdan Sonra
2007 - Adem'in Trenleri
2007 - Mavi Gözlü Dev
2007 - İki Yabancı
2005 - Dondurmam Gaymak
2004 - Kadın İsterse
2004 - Cennet Mahallesi
2003 - Estağfurullah Yokuşu
2002 - Çekirdek Aile
2002 - Aslı ile Kerem
2001 - Tatlı Hayat