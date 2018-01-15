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TSK'ya en anlamlı destek: Türkiye gerekeni yapacak

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TSK'ya en anlamlı destek: Türkiye gerekeni yapacak
Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan ve Şanlıurfa'daki çadır kentte kalan Suriyeli Kürtler, ABD'nin PYD/PKK'yı ordulaştırma çabasına tepki gösterdi.
TSK'ya en anlamlı destek: Türkiye gerekeni yapacak TSK'ya en anlamlı destek: Türkiye gerekeni yapacak TSK'ya en anlamlı destek: Türkiye gerekeni yapacak

ABD'nin, Suriye'de ağırlıkla "PYD/PKK'nın paravanı" Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) oluşan bir ordu kurulmasına yönelik çabaları, Suruç ilçesindeki çadır kentte kalan çok sayıda Suriyeli Kürt'ü endişelendiriyor.

"KOBANİ'DEN GELDİK, TÜRKİYE'YE SIĞINDIK"

Yaklaşık 4 yıl önce Ayn el-Arap (Kobani) ilçesinde terör örgütleri DEAŞ ve PYD arasındaki çatışmalardan kaçan Adul Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, o dönem her şeylerini geride bırakarak Türkiye'ye sığındıklarını belirtti.

"TÜRKİYE BİZE KUCAK AÇTI, ÖLÜME TERK ETMEDİ"

Terör örgütleri DEAŞ ile PYD/PKK arasındaki çatışmalar sırasında binlerce Suriyeli Kürt'ün sınıra geldiğini ve Türkiye'nin kendilerine kucak açtığını aktaran Adul Mustafa, Türkiye'nin kendilerini ölüme terk etmediğini söyledi.

"ÇOCUKLARI ZORLA TOPLUYORLAR, ÇATIŞMAYA GÖTÜRÜYORLAR"

Mustafa, bölgede çatışma bitmesine rağmen terör örgütünün tutumu nedeniyle evlerine dönemediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Orada insanlara her türlü sıkıntı yaşatılıyor. Çocuklar zorla askere alınıyor, kendilerinden olmayanları ise göçe zorluyorlar. Orada güvende olamayacağımızı düşündüğümüz için evimize gidemiyoruz. Biz burada savaş bitsin diye beklerken, bazı ülkelerin terör örgütlerini desteklemesini anlayamıyoruz. Böyle giderse bu savaş bitmez. Artık bunun bitmesini istiyoruz."

"İNŞALLAH TÜRKİYE BUNLARA GEREKEN DERSİ VERECEKTİR"

Abdülkerim el-Kasım ise Ayn el-Arap'a PYD'li teröristlerin baskıları nedeniyle dönemediğini ifade ederek, teröristlerin gitmesi halinde evine döneceğini vurguladı.

ABD'nin terör örgütü DEAŞ ile mücadele bahanesiyle başka bir terör örgütüne destek vermesinin, demokrasiyle bağdaşmadığını vurgulayan Kasım, "Biz Kürtüz ama PYD'yi desteklemiyoruz, çünkü onlar savaşın bitmesi için değil ülkenin bölünmesi için çabalıyorlar. Durum böyleyken ABD'nin ve diğer ülkelerin bunları desteklemesini anlayamıyoruz. İnşallah Türkiye bunlara gereken dersi verecektir. Afrin, Kobani ve Münbiç gibi yerlerin de Cerablus gibi özgürlüğüne kavuşmasını dört gözle bekliyoruz." diye konuştu.

Çadır kentte öğretmenlik yapan Rojin Murad ise savaş ve ülkesindeki terör grupları nedeniyle Ayn el-Arap'a dönemediğini belirterek, "Burada öğretmenlik yapıyorum ama tabii ki benim isteğim vatanımda mesleğimi sürdürmek. Ben ülkemde ne DEAŞ ne de PYD gibi teröristleri istemiyorum. Diğer vatandaşlarım gibi benim isteğim de orada özgürce yaşamak." diye konuştu.

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