Latovlevici: Kimse bana ayrılmamı söylemedi

İkinci yarı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da geleceği belirsiz isimler arasında gösterilen Iasmin Latovlevici, ülke basınına açıklamalarda bulundu.

Rumen basınına konuşan Iasmin Latovlevici, Galatasaray'dan ayrılmayacağını açıkladı.

Transfer söylentilerinin nereden çıktığını bilmediğini ve Galatasaray'da geçirdiği günlerden keyif almak istediğini söyleyen Latovlevici, ''Galatasaray'dan ayrılacağım yönündeki söylentiler nereden çıkıyor bilmiyorum. Kimse bana kulüpten ayrılmamı söylemedi. Arkadaşlarım 'Neler oluyor?' diye bana sormaya başladı. Ben de bir şey olmadığını söylüyorum. İnanın bana, Galatasaray'da geçirdiğim günlerin keyfini çıkarmak istiyorum. Bunun dışındaki her söylenen şey çok saçma'' ifadelerini kullandı.

Iasmin Latovlevici, hazırlık maçlarında da Fatih Terim tarafından şans bulurken, Rumen oyuncusnun adı Steaua, Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor ile anılıyordu.