Bahçeşehir Üniversitesinin (BAÜ) düzenlediği "Generalin oğlunun gözünden Kudüs" konferansı Holiday Inn Otel'de yapıldı.
İsrailli yazar ve aktivist Miko Peledkonfreransta çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Peled, İsrail'in dünyadaki en iyi askeri ekipmanla savunmasız 2 milyon insanı bombaladığını belirterek "Bunlar mı terörist şimdi. Onlar kahraman çünkü bu müthiş silahlara karşı koyuyorlar. Terörist bir örgüt varsa, o da İsrail ordusu. Onlar terör faaliyetlerini yürüten taraf ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İsrail terörist bir devlet' dediğinde dünyanın en haklı şeyini söyledi. Neyse ki biri bunu söyleme cesaretini gösterdi. Çünkü dünyadaki pek çok lider böyle bir beyanatta bulunmaya korkar." dedi.
Peled, Filistinlilerin tünel kazdıkları için eleştirildiğini oysaki tüneller vasıtasıyla gıda ve ilaçların getirip götürüldüğünü dile getirerek "Dünyadaki en iyi askeri ekipmanla 2 milyon insanı bombalıyorlar. Milyonlarca ton bombadan bahsediyoruz. Bir tonluk bir bomba bütün şehre zarar verebilir. Bu kadar bomba hiçbir ordusu olmayan savunmasız insanların üzerine bırakılıyor. Bunlar mı terörist şimdi. Onlar kahraman çünkü bu müthiş silahlara karşı koyuyorlar. Hamas ya da Filistinliler değil. İsrail ordusu terörist örgütün kendisi. Onlar terör faaliyetlerini yürüten taraf ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İsrail terörist bir devlet' dediğinde dünyanın en haklı şeyini söyledi. Neyse ki biri bunu söyleme cesaretini gösterdi. Çünkü dünyadaki pek çok lider böyle bir beyanatta bulunmaya korkar ama Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı ve bunu söyledi." ifadelerini kullandı.
- İşte günün gazete manşetleriTarih belli oldu! AK Parti ve MHP..'Pek çok lider korkar! Neyse ki Erdoğan söyledi'Alıkonulan Katarlı şeyh hakkında yeni gelişme!Sinan Gümüş: Terim'in gelişiyle...İbadi-Haşdi Şabi ittifakı bir günde dağıldıLukyanov: Daha önce böylesi görülmedi! Erdoğan...Latovlevici: Kimse bana ayrılmamı söylemediTSK'ya en anlamlı destek: Türkiye gerekeni yapacakDünya devi Türkiye'de tarih yazdı!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
- Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
İmsak 06:50 Güneş 08:20 Öğle 13:20 İkindi 15:46 Akşam 18:08 Yatsı 19:32
- 5°C Adana
- 0°C Adıyaman
- -2°C Afyon
- -9°C Ağrı
- 0°C Amasya
- -2°C Ankara
- 7°C Antalya
- 0°C Artvin
- 6°C Aydın
- 3°C Balıkesir
- BIST: 112.159 -2.17
- Altın: 163,706 1.49
- Dolar: 3,7964 1.24
- Euro: 4,6593 2.43
'Pek çok lider korkar! Neyse ki Erdoğan söyledi'
Bahçeşehir Üniversitesinin (BAÜ) düzenlediği "Generalin oğlunun gözünden Kudüs" konferansı Holiday Inn Otel'de yapıldı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
- Diriliş Ertuğrul'da neler oluyor?
- Tabutunun başında gözyaşlarına boğuldular
- Cengiz Kurtoğlu acı haberle yıkıldı!
- Onu bu hale getirenler yakalandı!
- Korkunç iddia! 6 aylık bebeğin kafasına...
- Mustafa Destici'den çarpıcı Abdullah Gül çıkışı!
- Korkunç olay! Anne ve kızı...
- Sahtekar dilencinin foyası böyle ortaya çıktı
- Ünlü olacağım diye neredeyse ölüyordu!
- Pitbull davasında emsal karar!
- Dehşet! Herkes seferber oldu
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.