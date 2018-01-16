Polisin 3000 ek göstergeyle hesaplanmasının Anayasa’ya aykırı olduğu iddia edilerek Anaysa Mahkemesine başvurulmuştu. AYM, polis ile sahil güvenlik ve jandarma arasındaki maaş farkının eşitlik ilkesine aykırı olmadığı kararı verdi. Polis, jandarma ve sahil güvenlik personelinin görev alanlarının birbirinden farklı olduğu vurgulandı. Ayrıca jandarma ve sahil güvenliğin emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlama görevlerinin yanısıra seferberlik ve savaş hallerinde askeri görevleri bulunduğuna dikkat çekildi.
16 Ocak 2018 Salı29 R.Ahir 1439
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500 bin polis ve polis emeklisi için karar çıktı
500 bin polis ve polis emeklisinin beklediği Anayasa Mahkemesi kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.
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