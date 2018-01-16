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Türkiye'nin "faiz faturası" azaldı

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Türkiye'nin "faiz faturası" azaldı
Türkiye'nin faiz faturası, son 10 yılda özellikle iç borçlanma maliyetlerinde azalış ve vadenin uzaması dolayısıyla yüzde 58 azaldı.
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Türkiye'nin son 10 yılda faiz  faturası yüzde 58 azalırken, ülkenin yatırımlara ayırdığı kaynak 4 katına çıktı. 
 
AA muhabirinin yaptığı hesaplamalara göre, merkezi yönetim bütçesinden  faize ödenen tutar, 2007'de 37 milyar 485 milyon dolar iken, geçen yıl 15,6  milyar dolar olarak gerçekleşti.
 
Faiz faturasını dolar cinsinden 10 yılda yüzde 58 azaltan Türkiye,  2007'de milli gelirinin yüzde 5,5'ini faiz giderlerine aktarırken, bu oranı geçen  yıl yüzde 1,9'a düşürdü.
 
Türkiye'de son 10 yılda genel devlet gelirleri 6 trilyon 355 milyar  lirayı bulurken, genel faiz dışı gider 6 trilyon 40 milyar lira, faiz dahil genel  toplam gider de 6 trilyon 611 milyar lira oldu.
 
Türkiye, aynı zamanda kamu borç yükünün bir göstergesi olan AB tanımlı  genel yönetim borç stokunun milli gelire oranını da 2017'nin üçüncü çeyreği  itibarıyla yüzde 28,2'ye düşürerek ülkenin faiz yükünü önemli derecede azalttı.  Söz konusu borç stokunun milli gelire oranı, 2007'nin üçüncü çeyreğinde yüzde  39,9 olarak gerçekleşmişti.
 
Özellikle iç borçlanma maliyetlerinde yaşanan azalış ve borç vadesinde  gözlenen artış, faizyükünün son 10 yılda azalmasında önemli rol oynadı.
 
Genel devlet bütçesinden yatırımlar için ayrılan kaynak, 2007'de 26  milyar 737 milyon lirayken, geçen yıl yüzde 306 artışla 108 milyar 400 milyon  liraya ulaştı. Milli gelire oranı da yüzde 3'den yüzde 3,6'ya çıktı.
 
Faiz harcamalarını azaltan Türkiye, böylece eğitime, sağlığa ve  altyapı yatırımlarına daha çok kaynak ayırma imkanı buldu.
 
Faiz harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payının bu yıl  için yüzde 2,1 olması ve bütçenin yüzde 9,4'ünün faiz harcamalarına gitmesi  planlanıyor. 
 
2007'de ortalama dolar kuru 1,30 lira iken, geçen yıl 3,64 lira olarak  gerçekleşti.

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