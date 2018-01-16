Türkiye 'dur' diyecek! İran, Irak ve Rusya'da...

ABD'nin terör ordusu kuracağını açıklamasının ardından Fırat’ın doğusu, Türkiye için önemli bir bekâ ve ulusal güvenlik sorunu haline geldi.

PKK terör örgütünün Afrin’den yaptığı tacizlere obüslerle karşılık veren Türkiye, Amerika’nın “terörist ordu” açıklamalarının ardından dikkatini Fırat’ın doğusuna çevirdi.

Uluslararası koalisyonu ortadan kaldıran ABD, Suriye’nin toprak bütünlüğünü bölmek, İsrail’in güvenliğini sağlayacak planlamaları harekete geçirmek üzere hamlesini yaptı. Bölgede ABD'nin silahla doldurduğu ve terör örgütlerinin kontrolüne bıraktığı çok sayıda üs bulunuyor.

Türkiye asla kabul edilemeyecek bu hamle karşısında harekete geçecek ve bu oluşuma ‘dur’ diyecek adıma hazırlanıyor.



Önce diplomasi denenecek ancak ABD'nin ısrarcı olması durumunda Türkiye'nin Afrin operasyonunun tamamlanmasından sonra bütün güçleri birleştirilip Fırat’ın doğusuna yönelmesi bekleniyor.

ABD'nin bu hamleleri sadece Türkiye için değil İran ve Irak için de büyük bir tehdit oluşturuyor. PKK'ya karşı ortak operasyona hazırlanan Türkiye ve İran'ın Fırat'ın doğusuna düzenlenecek bir operasyonda da birlikte hareket etmesi muhtemel. Irak'ın da içerinden destek vereceği operasyona Rusya'nın da desteği bekleniyor.