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Yok artık dedirtti! Araba fiyatına satıldı

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Yok artık dedirtti! Araba fiyatına satıldı
Erzurum Oltu'da 'kara elmas' olarak nitelendirilen Oltu taşına işlemeleriyle dikkat çeken Ertuğrul Erkin Asan, Hazreti Ali'nin kılıcı Zülfikar'ı tespihin tanelerine işledi.
Yok artık dedirtti! Araba fiyatına satıldı Yok artık dedirtti! Araba fiyatına satıldı Yok artık dedirtti! Araba fiyatına satıldı

Tekirdağ'da yaşayan bir kişinin siparişi üzerine 50 bin liraya yaptığı tespihin dünyada eşi ve benzeri olmadığını iddia eden 39 yaşındaki Ertuğrul Erkin Asan, her bir tanesi 30 milimetreden oluşan 65 santim boyundaki tespihte bin ayar gümüş kullandığını söyledi. Asan, tespihin bir yüzüne Zülfikar'ın resmini işleyip diğer yüzüne de 'Ali gibi yiğit, Zülfikar gibi kılıç' bulunmaz anlamına gelen Arapça, 'La fetta illa Ali la seyfa illa Zülfikar' yazdı.
 

Baba mesleği olan Oltu taşı işlemeciliğini 20 yıldır yaptığını vurgulayan Ertuğrul Erkin Asan, "Tespihin taşının çıkarılması, yapımı ve işlenmesi toplam dört ay sürdü" diye konuştu.

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