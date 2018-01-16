Ahmet Bulut Beşiktaş'ın forveti için İngiltere'de!

Menajer Ahmet Bulut, bugün İngiltere'ye uçarak Beşiktaş'ın forvet transferi için bir görüşme yapacak.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, forvet transferi için son bir kez daha İngiltere'ye çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Cenk Tosun'dan gelen 22 milyon euroyu bonservisli transferde kullanmak istemeyen Beşiktaş, öncelikli olarak satın alma opsiyonlu kiralık forvet transferine yönelecek.

Bu doğrultuda transfer planlarını yapan siyah-beyazlı yönetim, ilk operasyonu menajer Ahmet Bulut ile başlatıyor. Beşiktaş'ın forvet transferini bitirmek için bugün İngiltere'ye uçacak olan menajer Ahmet Bulut, ismi sır gibi saklanan forvet transferi için yapacağı görüşmeden olumlu cevap alması durumunda başkan Fikret Orman ve transfer komitesi başkanı Umut Güner'e rapor verecek ve ikiliyi İngiltere'ye davet edecek.

Leicester City'den Slimani opsiyonunu devre dışı bırakan Beşiktaş Yönetimi, alternatif ile beraber satın alma opsiyonlu kiralık transferi için en geç cuma gününe kadar operasyonu tamamlamayı planlıyor.