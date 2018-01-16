16 Ocak 2018 Salı29 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:20Öğle 13:20İkindi 15:46Akşam 18:08Yatsı 19:32
    • 13°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • -5°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 114.418 2.01
  • Altın: 162,603 -0.67
  • Dolar: 3,7903 -0.16
  • Euro: 4,6303 -0.62

Yerli piyade tüfeği için seri üretime hazırlanıyor

»
Yerli piyade tüfeği için seri üretime hazırlanıyor
Giresun'da ürettiği tabanca ve av tüfeklerini 54 ülkeye ihraç eden firma, yerli piyade tüfeği için seri üretime hazırlanıyor.
Yerli piyade tüfeği için seri üretime hazırlanıyor Yerli piyade tüfeği için seri üretime hazırlanıyor Yerli piyade tüfeği için seri üretime hazırlanıyor

NATO'nun belirlediği kriteri 6 kat aşan MC 28 SA tabanca ile polis teşkilatının açtığı 35 bin adetlik ihaleyi kazanan GİRSAN, piyade tüfeği için de kolları sıvadı.

MC4 adını verdikleri piyade tüfeğinin prototipini üreten firma, bu silahın daha üstün özelliklere sahip ikinci jenerasyonu için çalışmalara başladı.

GİRSAN Silah Sanayi Fabrika Müdürü Yusuf Nesil, uzun yıllardır kolluk kuvvetlerinin tabanca ihtiyacını karşılayan bir firma olduklarını söyledi.

Tabanca üretiminin yanı sıra yerli ve milli piyade tüfeği ihtiyacını karşılamak için yaklaşık bir yıldır Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını anlatan Nesil, bunun sonucunda ortaya çıkardıkları birinci jenerasyon 5,56 ve 7,62 milimetre MC4 piyade tüfeğinin prototiplerinin tüm testleri başarıyla geçtiğini belirtti.

Nesil, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğünün gelişen taktik imkanlarını karşılamak adına yerli ve milli imkanlarla dışa bağımlı olmamayı hedefleyerek çalıştıklarını vurgulayarak, bu hedef doğrultusunda da MC4 piyade tüfeğini ürettiklerini aktardı.

Geldikleri noktanın son derece heyecan verici olduğunu belirten Nesil, "Birinci jenerasyon tüfeklerimizin tüm testleri ve Ar-Ge çalışmaları tamamlanmış durumda. Seri imalat öncesi hazır durumda." dedi.

Nesil, yurt dışından piyade tüfeği için talep aldıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Ön talep toplama noktasında değerlendiriyoruz, buna göre inşallah bir seri imalat altyapısı oluşturacağız. Biz 54 ülkeye silah ihraç etme mutluluğunu yaşayan bir firmayız. Bir katma değer sağlıyoruz ülkemize. Piyade tüfeğini de aynı şekilde bu 54 ülkedeki bağlantılarımız vasıtasıyla ihraç etmek istiyoruz, tabii öncelik kendi kolluk kuvvetlerimizin."

Firmanın tamamen yerli ve milli imkanlarla üretim yaptığına işaret eden Nesil, "Piyade tüfeğini de 54 ülkeye ihraç etmek ve ülke sayısını artırmak istiyoruz. Tabancada geldiğimiz noktaya yerli piyade tüfeğinde de gelme amacındayız." diye konuştu.

İkinci jenerasyonu için çalışma yapılıyor

Nesil, piyade tüfeğinin ikinci jenerasyonunda "Dünyada bulunan piyade tüfeklerinden ne gibi farklılıklar ortaya koyabiliriz, nasıl daha farklı bir ürünü Türk ve dünya piyasasına sunabiliriz" sorusunun cevabını bulmak için yola çıktıklarını belirterek, "Şu anda Ar-Ge bünyemizde ikinci jenerasyon piyade tüfeği çok daha taktik, teknik üstün özellikte olmasıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Onlar da neticelendiği vakit inşallah onu da kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.

Nesil, Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde kuracakları yeni fabrika binasında MC4 piyade tüfeğinin seri üretimine yüksek adetlerde hız vereceklerini söyledi.

MPT-76 üretimine katkı vermek istiyorlar

MPT-76 model tüfeğin hem MKE hem de Savunma Sanayi Müsteşarlığının destekleri kapsamında özel firmalar tarafından üretilebilme imkanı olduğunu dile getiren Nesil, GİRSAN olarak milli piyade tüfeğini üretme noktasında istekli, yerli ve milli bir firma olduklarını kaydetti.

Nesil, milli piyade tüfeğini üretmek için gerekli altyapı, taktik ve teknik eksiklikleri tamamlama aşamasında olduklarını belirterek, ilerleyen zamanlarda milli piyade tüfeği üretimini gerçekleştirmek istediklerini vurguladı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Hangi sektörde ne kadar zam olacak? İşte listeHangi sektörde ne kadar zam olacak? İşte liste2018 yılında çalışanlarına alacağı zam oranları belli olmaya başlıyor. Firma yetkililerinin öngörüsü bu yıl ortalama zam oranının yüzde 9 olacağı yönünde.
Bu kişiler AGİ'den yararlanamıyorBu kişiler AGİ'den yararlanamıyorAsgari geçim indirimi uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararlandırılmaktadır.
Danimarkalı bakandan üçüncü havalimanı açıklamasıDanimarkalı bakandan üçüncü havalimanı açıklamasıDanimarka Maliye Bakanı Kristian Jensen, üçüncü havalimanının kapasitesinin doldurulmasında sorun yaşanmayacağını düşündüğünü söyledi.
Yerli piyade tüfeği için seri üretime hazırlanıyorYerli piyade tüfeği için seri üretime hazırlanıyorGiresun'da ürettiği tabanca ve av tüfeklerini 54 ülkeye ihraç eden firma, yerli piyade tüfeği için seri üretime hazırlanıyor.
EPDK: Usulsüz faturanın hesabı sorulacakEPDK: Usulsüz faturanın hesabı sorulacakEPDK, bazı abonelerin geçen yılın son günlerindeki elektrik tüketimlerinin yeni yıl tarifesi üzerinden fatura edildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
3. Havalimanına geçiş nasıl olacak?3. Havalimanına geçiş nasıl olacak?Dünyada daha önce benzeri yaşanmamış büyüklükteki taşınma planının ayrıntılarını ilk kez ortaya çıktı.
  • Türkiye'nin "faiz faturası" azaldı16 Ocak 2018 Salı 14:54
  • Memurların alacağı tutar belli oldu! Yüzde 50 arttı16 Ocak 2018 Salı 14:40
  • Altın ve dolardan sonra en çok gayrimenkul kazandırdı16 Ocak 2018 Salı 14:10
  • Kredi ile ev alacak vatandaşa fatura uyarısı16 Ocak 2018 Salı 13:48
  • Rekor kıran ihracatın perde arkasındaki sır16 Ocak 2018 Salı 13:46
  • Parasını ona yatıran şokta! Sert çakılıyor...16 Ocak 2018 Salı 13:45
  • Detaylar ortaya çıkmaya başladı! İşte ikinci Boğaz16 Ocak 2018 Salı 13:40
  • Vatandaş geri çekti! M2'si bin TL'yi bulacak...16 Ocak 2018 Salı 13:35
  • Albaraka, yeni bir banka kurdu16 Ocak 2018 Salı 12:11
  • Çılgın projeyle birlikte 'çılgın adalar' yapılacak16 Ocak 2018 Salı 11:51
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri