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Almanya'da büyük kriz! İkna edemiyor

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Almanya'da büyük kriz! İkna edemiyor
Almanya'da Sosyal Demokratların lideri Schulz, partisini koalisyon görüşmelerine ikna etmekte zorlanıyor. Parti içinde Birlik partileriyle varılan uzlaşmaya karşı olanlar fazla.
Almanya'da büyük kriz! İkna edemiyor Almanya'da büyük kriz! İkna edemiyor Almanya'da büyük kriz! İkna edemiyor

Almanya'da Hristiyan Birlik partileri ile planlanan koalisyon görüşmelerine Sosyal Demokrat Parti içinde itirazlar var. Sosyal Demokrat Parti(SPD) Genel Başkanı Martin Schulz, Hristiyan Birlik partileri ile koalisyon görüşmelerine başlanabilmesi için partisini ikna etmekte zorlanıyor. 

 

Partinin Berlin teşkilatı yönetiminde dün yapılan oylamada büyük koalisyonun kurulmasına 8'e karşı 21 oyla karşı çıkıldı. Parti sözcüsü, olağanüstü Bonn'daki kongreye Berlin'den gönderilecek 23 delegenin ise serbest oy kullanabileceğini söyledi. Bonn'daki kongreye 10 delegeyle katılacak olan Brandenburg eyaletinin parti teşkilatı yönetim kurulu ise 2'ye karşı 9 oyla koalisyon görüşmelerine başlanmasını kararlaştırdı.

SPD, Bonn kentinde pazar günü düzenlenecek olağanüstü parti kongresinde koalisyon görüşmelerine katılıp katılmayacağına karar verecek. Kongrede partinin bir kez daha büyük koalisyona katılıp katılmayacağı delege oyları ile belirlenecek.

Partililere ikna turuna dün Dortmund kentinden başlayan SPD Genel Başkanı Martin Schulz da gerçekleştirdiği ilk buluşmanın "açık ve yapıcı fikir alışverişi" şeklinde geçtiğini söyledi. Temaslarının düşüncelilik yarattığını belirten Schulz "kongreye iyimserlikle hazırlandığını" ifade etti.

SPD'LİLER UZLAŞMADAN MEMNUN DEĞİL

Sosyal Demokrat Parti, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik'le yürüttüğü ön koalisyon görüşmelerinde uzlaşmaya varmış ve bir mutabakat metni imzalamıştı. Ancak çok sayıda SPD'li politikacı ön görüşme sonuçlarını eleştirerek mutabakat metninde değişiklikler yapılmasını talep ediyor.

Sosyal Demokratlar öncelikle sağlık sigortası ve iş sözleşmelerinin gerekçe göstermeden süreye bağlanmasının yasaklanmasıyla ilgili taleplerinin koalisyon protokolüne alınmasını istiyorlar.

SPD'nin talepleri arasında emekli aylıklarının artırılması, köylerdeki hekim sıkıntısına çare bulunması ve emeklilik sigortasının uzun vadeli gelişimine açıklık getirilmesi de bulunuyor.

Büyük koalisyonun tekrarlanmasına karşı olan SPD Gençlik Teşkilatı Başkanı Kevin Kühnert, partide büyük bir kesimin ön görüşme sonuçlarından memnun olmadığını ve parti içinde farklı düşüncelerin bulunduğunu söyledi.

SPD'li Adalet Bakanı Heiko Maas da Birlik partileri ile koalisyon görüşmelerine başlanması gerektiğini savundu. SPD Meclis Grubu Başkanı Andrea Nahles de "koalisyon görüşmelerinde isteklerini azami ölçüde kabul ettirmeye çalışacaklarını" söyledi.

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