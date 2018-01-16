16 Ocak 2018 Salı29 R.Ahir 1439
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Hangi sektörde ne kadar zam olacak? İşte liste

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2018 yılında çalışanlarına alacağı zam oranları belli olmaya başlıyor. Firma yetkililerinin öngörüsü bu yıl ortalama zam oranının yüzde 9 olacağı yönünde.
Hangi sektörde ne kadar zam olacak? İşte liste
Hangi sektörde ne kadar zam olacak? İşte liste Hangi sektörde ne kadar zam olacak? İşte liste Hangi sektörde ne kadar zam olacak? İşte liste

Birçok sektördeki büyük firmaları ve KOBİ’leri temsil eden firma yetkililerinin yanıtladığı anket sonuçlarına göre en çok zam yüzde 10 ile Bankacılık/Finans sektöründe, en düşük zam ise yüzde 7 ile Gayrimenkul ve Çağrı Merkezi  sektörlerinde olacak.

2018 YILINDA HANGİ SEKTÖRDE NE KADAR ZAM YAPILACAK

Ankete katılan adayların yüzde 26’sı ortalamanın dışında bir maaş zammı bekliyor. Zam oranlarının yüzde 5 ila yüzde 10 arasında olmasını bekleyen adayların oranı ise yüzde 30. Bu da daha önceki yıllara göre daha iyimser bir tablo çiziyor.

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Yan haklar 2018’de yükselişte

Son yıllara göre artan zam oranlarının yanında, yan haklarda da bir yükseliş görülmekte. İşverenler tarafından çalışan verimliliğini artırmak ve başarılı çalışanları elde tutmak için verilen yan haklar  2018’de de sürdürülmeye devam edilecek. Klasik yan haklara ek olarak  çalışanların kendi ihtiyaçlarına göre seçebildiği ‘’yan haklar paketleri’’ sıklıkla karşımıza çıkacak. Şirketlerin yan haklar konusundaki farkındalıklarının da her yıl artacağı öngörülüyor.

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