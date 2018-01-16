16 Ocak 2018 Salı29 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:20Öğle 13:20İkindi 15:46Akşam 18:08Yatsı 19:32
    • 13°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • -5°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 114.418 2.01
  • Altın: 162,603 -0.67
  • Dolar: 3,7903 -0.16
  • Euro: 4,6303 -0.62

Fenerbahçe'ye şok! Transfer bitti derken...

»
Fenerbahçe'ye şok! Transfer bitti derken...
Fenerbahçe’nin bir an önce elden çıkarmak istediği Van Persie konusunda henüz bir adım atılamadı. Hem Feyenoord cephesi hem de Fenerbahçe tarafı beklemeye geçti.
Fenerbahçe'ye şok! Transfer bitti derken... Fenerbahçe'ye şok! Transfer bitti derken... Fenerbahçe'ye şok! Transfer bitti derken...

Fenerbahçe’de kadroda düşünülmeyen ve hızlı bir şekilde elden çıkarılması beklenen Robin Van Persie konusunda Feyenoord ile görüşmeler devam ediyor.

Şu anda herhangi somut bir gelişme yaşanmadığı öğrenilirken, görüşmelerde henüz bir sonuç çıkmadı. Van Persie’nin 6 aylık maaşından bir kısmını istediği bildirildi.

Hollanda’da Rotterdam kulübüne yakın kaynakların bilgisine göre de Feyenoord, Fenerbahçe’ye bonservis nedeniyle bir para ödemek zorunda.

Fenerbahçe tarafı da hem para ödemek hem de hiçbir karşılığı olmadan bırakmaktan yana durmuyor.

Edinilen bilgiye göre de şu an için her iki taraf da somut bir adım atamamış durumda. Feyenoord’un da bu durumlardan sonra iki planı duruyor; İlk olarak Van Persie’yi kiralık olarak kadroya katmak ya da sezon sonuna kadar bekleyip, sözleşmesi biteceği için bonservissiz kadroya dahil etmek. (Milliyet)

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Fenerbahçe'ye şok! Transfer bitti derken...Fenerbahçe'ye şok! Transfer bitti derken...Fenerbahçe’nin bir an önce elden çıkarmak istediği Van Persie konusunda henüz bir adım atılamadı. Hem Feyenoord cephesi hem de Fenerbahçe tarafı beklemeye geçti.
Trabzon'dan iki bomba birden! İmza an meselesiTrabzon'dan iki bomba birden! İmza an meselesiTransfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Loic Remy ve Filip Novak'ı kadrosuna katmaya çok yakın...
Ahmet Bulut Beşiktaş'ın forveti için İngiltere'de!Ahmet Bulut Beşiktaş'ın forveti için İngiltere'de!Menajer Ahmet Bulut, bugün İngiltere'ye uçarak Beşiktaş'ın forvet transferi için bir görüşme yapacak.
'Sumudica'yı davulla zurnayla uğurlarız!''Sumudica'yı davulla zurnayla uğurlarız!'Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Kayserispor'un ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya kampında açıklamalarda bulundu.
İzmir'de 10 yıllık rezalet! Yine durdu...İzmir'de 10 yıllık rezalet! Yine durdu...Yılan hikayesine dönen Karşıyaka Stadı için yapılan imar planı değişikliğini Anıtlar Kurulu geçtiğimiz 21 Aralık'ta verdiği kararla durdurdu, statta süreç yine başa döndü.
Tolga'dan Terim ve Tudor kıyaslaması!Tolga'dan Terim ve Tudor kıyaslaması!Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci, takımının Antalya kampında gündeme dair konuştu.
  • Volkan Demirel patladı! "Trabzon'u boşverin"16 Ocak 2018 Salı 13:41
  • Loic Remy'den Galatasaray açıklaması!16 Ocak 2018 Salı 13:41
  • Gökdeniz'e iki sürpriz teklif birden!16 Ocak 2018 Salı 13:39
  • Fatih Terim'in son bombası!16 Ocak 2018 Salı 13:32
  • 4 büyükleri peşine düşürdü! Büyük savaş...16 Ocak 2018 Salı 12:10
  • Terim bunu beklemiyordu! Transfer şoku16 Ocak 2018 Salı 11:57
  • Beşiktaş ilk teklifini sundu! Opsiyonlu kiralama..16 Ocak 2018 Salı 11:43
  • Sürpriz iddia! "Olympiakos ile anlaştı"16 Ocak 2018 Salı 11:35
  • Terim'in gözüne girdi! Kalmayı garantiledi16 Ocak 2018 Salı 11:34
  • Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım!16 Ocak 2018 Salı 11:31
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri