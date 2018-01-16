Fenerbahçe'ye şok! Transfer bitti derken...

Fenerbahçe’de kadroda düşünülmeyen ve hızlı bir şekilde elden çıkarılması beklenen Robin Van Persie konusunda Feyenoord ile görüşmeler devam ediyor.
Şu anda herhangi somut bir gelişme yaşanmadığı öğrenilirken, görüşmelerde henüz bir sonuç çıkmadı. Van Persie’nin 6 aylık maaşından bir kısmını istediği bildirildi.
Hollanda’da Rotterdam kulübüne yakın kaynakların bilgisine göre de Feyenoord, Fenerbahçe’ye bonservis nedeniyle bir para ödemek zorunda.
Fenerbahçe tarafı da hem para ödemek hem de hiçbir karşılığı olmadan bırakmaktan yana durmuyor.
Edinilen bilgiye göre de şu an için her iki taraf da somut bir adım atamamış durumda. Feyenoord’un da bu durumlardan sonra iki planı duruyor; İlk olarak Van Persie’yi kiralık olarak kadroya katmak ya da sezon sonuna kadar bekleyip, sözleşmesi biteceği için bonservissiz kadroya dahil etmek. (Milliyet)
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Fenerbahçe’de kadroda düşünülmeyen ve hızlı bir şekilde elden çıkarılması beklenen Robin Van Persie konusunda Feyenoord ile görüşmeler devam ediyor.
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