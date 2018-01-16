ABD Türkiye'ye yeşil ışık yaktı!

Haberi duyuran gazeteci Wladimir van Wilgenburg, Koalisyon sözcüsü Ryan Dillon’un kendi sorusuna “Afrin, koalisyonun operasyon alanı içerisinde değil” yanıtını verdiğini belirtti.
NAMLULAR AFRİN'E DÖNDÜ HAREKAT AN MESELESİ
Reyhanlı sınırında bulunan Oğulpınar Sınır Karakolu'na konuşlandırılan obüs ve füzelerin namluların ucu Afrin yönüne çevrildi.
CERABLUS-AZEZ HATTI TEMİZLENMİŞTİ
ABD'nin desteğiyle 911 kilometrelik Türkiye sınırının yarıdan fazlasını işgal eden YPG'liler'in oluşturduğu terör koridoru, Fırat Kalkanı Harekatı ile bölünmüştü. Cerablus-Azez hattını 2016'nın sonbaharında kısa sürede DEAŞ ve YPG'li teröristlerden temizleyen Türk ordusu, Şubat 2017'de güneydeki El Bab'ı kurtararak güvenli bir bölge oluşturdu.