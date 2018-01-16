16 Ocak 2018 Salı29 R.Ahir 1439
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Afrin'e bomba yağacak...İşte o mevziler

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Afrin operasyonu öncesinde sınırın sıfır noktasındaki Oğulpınar Karakolu'nda namlular Afrin'e çevrildi.
Afrin'e bomba yağacak...İşte o mevziler
Afrin'e bomba yağacak...İşte o mevziler Afrin'e bomba yağacak...İşte o mevziler Afrin'e bomba yağacak...İşte o mevziler

Reyhanlı sınırında bulunan Oğulpınar Sınır Karakolu'na konuşlandırılan obüs ve füzelerin namluların ucu Afrin yönüne çevrildi. Karakolun batı tarafında konuşlanan obüsler ve füze rampaların gelecek emirlere göre terör örgütünün mevzilerini bombalayacak. 

Çok sayıda askeri zırhlı araç, sınır noktasındaki Reyhanlı ilçesinde bulunan Oğulpınar Sınır Karakolu'na konuşlandırıldı. Sınır birliklerine "teyakkuzda olun" talimatı verildi. 
Afrin operasyonu kapsamında Hatay’ın sınır ilçeleri Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı’daki birliklere zırhlı askeri araç sevkıyatı devam ederken, askerler elleri tetikte verilecek emirleri bekliyor. 

Öte yandan, yeni savunma sistemlerinin alt yapı çalışmaları için karakolda iş makineleri çalışmaya devam ediyor.

Bölgeye askeri sevkıyatların devam etmesi bekleniyor.

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