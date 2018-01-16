16 Ocak 2018 Salı29 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:20Öğle 13:20İkindi 15:46Akşam 18:08Yatsı 19:32
    • 13°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • -5°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 114.418 2.01
  • Altın: 162,603 -0.67
  • Dolar: 3,7903 -0.16
  • Euro: 4,6303 -0.62

ABD'li kurumdan skandal Türkiye raporu!

»
ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom House'un açıkladığı 2018 Dünyada Özgürlükler Raporu'nda, Türkiye "kısmen özgür" kategorisinden "özgür olmayan ülkeler" arasına alındı.
ABD'li kurumdan skandal Türkiye raporu!
ABD'li kurumdan skandal Türkiye raporu! ABD'li kurumdan skandal Türkiye raporu! ABD'li kurumdan skandal Türkiye raporu!

ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom House skandal bir rapora imza attı. ABD'li kuruluşun açıkladığı 2018 Dünyada Özgürlükler Raporu'nda, Türkiye "kısmen özgür" kategorisinden "özgür olmayan ülkeler" arasına alındı. "Demokrasi Krizi" başlıklı raporda Türkiye'nin özgür olmayan ülkeler kategorisine alınmasında, siyasi haklar ve bireysel özgürlüklerde yaşanan gerileme gerekçe olarak gösterildi.

Raporda "Basına, sosyal medya kullanıcılarına, protestoculara, siyasi partilere, yargıya ve seçim sistemine yapılan ve gittikçe artan saldırılar, ve gittikçe bozulan iç ve bölgesel güvenlik ortamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devlet ve halk üzerinde kendi şahsi kontrolünü empoze etmeye çalışması nedeniyle, Türkiye'nin notu 2014'ten bu yana düşüyor" denildi.

195 ülkenin ele alındığı raporda, "özgür olmayan ülkeler" kategorisinde 49 ülke bulunuyor. Bu, dünya nüfusunun yüzde 25'ine tekabül ediyor. 88 ülke ise "Özgür olan ülkeler" kategorisinde. Listenin en altında Suriye, Güney Sudan ve Eritre yer alıyor.

Yeşil ülkeler özgür, sarı ülkeler kısmen özgür, mor ülkeler özgür olmayan kategoride yer alıyor.

İŞTE RAPORUN TÜRKİYE BÖLÜMÜ:

Raporun Türkiye ile ilgili kısmında yer alan ifadeler şöyle:

"Erdoğan partisindeki rakiplerini ve geçmişteki müttefiklerini dışarı attı, medya patronluklarını kendi ihtiyaçlarına uyacak şekilde yeniden yapılandırdı, anlamlı bir kuvvetler ayrılığının bulunmadığı bir 'süper başkanlık' sistemi oluşturmak için rağbet görmeyen anayasa değişikliği referandumunu yaptı. 2016'daki darbe girişimine verdiği karşılık gittikçe yayılan bir cadı avına döndü. 60 binden fazla kişi gözlatına alındı, 160'tan fazla yayın kuruluşu kapatıldı, 150'den fazla gazeteci tutuklandı.

"Ülkenin en büyük 3. siyasi partisinin ilderleri hapishanede. 100'den fazla belediye başkanı OHAL kapsamında ya da Cumhurbaşkanından gelen siyasi baskılarla görevlerinden alındı.

"Hükümet, bu baskıyı Türkiye sınırları dışına da çıkararak, şüphelilerin Interpol tarafından yakalanması için bir dizi kırmızı bülten yayınladı".

Raporda Türkiye ayrıca son 10 yılda 34 puan kaybederek, özgürlüklerin en çok gerilediği ülke oldu.

RESMEN AĞIZ BİRLİĞİ YAPIYORLAR!

Freedom House'un bu skandal ve safsatalarla dolu raporu, CIA'in eski ajanlarından Henri Barkey'in Dış İlişkiler Konseyi’nde yaptığı konuşmayı akıllara getirdi.  

Barkey, Erdoğan'ın tek lider olmaya çalıştığını ve AK Parti'nin kurucuları dahil 'rakibi olabilecek' herkesi devre dışı bıraktığını söyledi. Abdullah Gül'ün, 2019 seçimlerinde Erdoğan'ın rakibi olarak adaylığını koymaya cesaret edemeyeceğini iddia eden Barkey, Türkiye'nin özgürlüğünün kısıtlandığına dair imalarda bulundu. 

AYNI PATRONUN KALEMİ

Yeni Türkiye'den rahatsız olan küresel güçler ellerindeki tüm kukla kurum ve şahıslarla ülkemize saldırmaya devam ediyor. Barkey ve Freedom House'un ağız birliği içinde olması ve ülkemizden firar eden vatan haini sözde gazetecilerin de aynı safsataları millete yutturmaya çalışması, hepsinin aynı yerden emir aldığının bir kanıtı niteliğinde. 

Gittiği yerlerde Türkiye'de basın özgürlüğünün yok olduğunu ve Erdoğan'ın diktatörleştiğini söyleyen vatan haini Can Dündar'ın, FETÖ'nün okunmasını emrettiği yazarlardan biri olduğunu da unutmamak gerek. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Başbakan formülü açıkladı!Başbakan formülü açıkladı!Başbakan Binali Yıldırım, Cari açığı azaltacak formül açıkladı.
Afrin için dilekçe yağıyor!Afrin için dilekçe yağıyor!Gönüllü olarak orduya katılmak isteyen yaklaşık 500 vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla Üsküdar'daki askerlik şubesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
NATO'dan Türkiye açıklaması!NATO'dan Türkiye açıklaması!NATO, Türkiye'nin güvenliğine önem verdiğini, bu çerçevede giderek zorlaşan güvenlik ortamında Türkiye'nin güvenliğine katkı sağlamaya devam ettiğini savundu.
Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa'nın davetlisi olarak 5 Şubat'ta Vatikan'a gidecek.
Milli güreşçimizden çılgın hareket!Milli güreşçimizden çılgın hareket!​Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcumuz Oğuzhan Yalçın, eşine az rastlanan bir harekete imza attı.
Gözlerin çevrildiği İncirlik Üssü'nde yoğunluk!Gözlerin çevrildiği İncirlik Üssü'nde yoğunluk!Suriye'deki gerginliğin ardından gözlerin çevrildiği İncirlik Üssü'nde, 11 kargo uçağı, apronda park halinde görüldü.
  • ABD'li kurumdan skandal Türkiye raporu!16 Ocak 2018 Salı 17:00
  • Afrin'e bomba yağacak...İşte o mevziler16 Ocak 2018 Salı 16:40
  • Türkiye 'dur' diyecek! İran, Irak ve Rusya'da...16 Ocak 2018 Salı 15:40
  • ABD Türkiye'ye yeşil ışık yaktı!16 Ocak 2018 Salı 15:36
  • 500 bin polis ve polis emeklisi için karar çıktı16 Ocak 2018 Salı 15:20
  • Akar'dan çok sert uyarı! Müsaade etmeyeceğiz16 Ocak 2018 Salı 15:05
  • Şaşmaz cinayetiyle ilgili yeğenden şok itiraf16 Ocak 2018 Salı 14:20
  • iki haftada 79 milyonluk uyuşturucu yakalandı16 Ocak 2018 Salı 14:09
  • 4 eşli 68'lik muhtara 19'luk gelin!16 Ocak 2018 Salı 13:59
  • e-Devlet'te hedef 40 milyon kullanıcı16 Ocak 2018 Salı 13:37
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri