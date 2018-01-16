AK Parti ve MHP arasında uyum yasalarına yönelik ittifak görüşmeleri 18 Ocak Perşembe günü saat 15:30'da yapılacak.
16 Ocak 2018 Salı29 R.Ahir 1439
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Kritik görüşme!
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