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Kritik görüşme!

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Kritik görüşme!
AK Parti ve MHP arasında uyum yasalarına yönelik ittifak görüşmelerinin perşembe günü yapılacağı öğrenildi
Kritik görüşme! Kritik görüşme! Kritik görüşme!

AK Parti ve MHP arasında uyum yasalarına yönelik ittifak görüşmeleri 18 Ocak Perşembe günü saat 15:30'da yapılacak.

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