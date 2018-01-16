AYRINTILAR GELİYOR..
17 Ocak 2018 Çarşamba29 R.Ahir 1439
- G.Saray 3 hocayı KAP'a bildirdi! Taffarel...Japonya'dan tüm ülkelere çağrı: İlişkileri koparınİşte günün gazete manşetleri'Ordumuz İsrail'e karşı hazır'Rıza Çalımbay'dan transfer isyanı!Suudi Arabistan'dan İsrail'e sert tepkiPKK'ya ait 1 ton amonyum nitrat ele geçirildiBaşbakan'dan taşeron açıklamasBM'den ABD ve terör ordusu açıklamasıFeyenoord'dan Van Persie açıklaması!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
- Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
İmsak 06:49 Güneş 08:19 Öğle 13:20 İkindi 15:47 Akşam 18:09 Yatsı 19:33
- 8°C Adana
- 4°C Adıyaman
- 1°C Afyon
- -7°C Ağrı
- 4°C Amasya
- 3°C Ankara
- 8°C Antalya
- 1°C Artvin
- 7°C Aydın
- 2°C Balıkesir
- BIST: 114.418 2.01
- Altın: 163,268 -0.27
- Dolar: 3,8030 0.17
- Euro: 4,6507 -0.18
Afrin'de sivil hareketliliği!
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Japonya'dan tüm ülkelere çağrı: İlişkileri koparınJaponya Dışişleri Bakanı Taro Kono, tüm ülkeleri Kuzey Kore ile diplomatik ilişkileri koparmaya ve Kuzey Koreli çalışanları sınır dışı etmeye çağırdı.
'Ordumuz İsrail'e karşı hazır'Lübnan Genelkurmay Başkanı General Joseph Avn, "Lübnan ordusunun İsrail saldırısına karşı hazır olduğunu" söyledi.
Suudi Arabistan'dan İsrail'e sert tepkiSuudi Arabistan, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerinde ek konutlar inşa etme planını kınadı
BM'den ABD ve terör ordusu açıklamasıGuterres, ABD'nin Suriye'de "sınır güvenliği gücü" planına ilişkin, 'Suriye halkı kendi sorunlarını kendi çözebilse çok daha iyi olurdu' dedi.
NATO'dan çarpıcı ABD mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le bu akşam telefonda görüştü. Stoltenberg, ABD'nin terör ordusu konusunda NATO'ya danışmadığını söyledi.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Ünlü iş adamının cinayetinde sır perdesi aralandı
- Yok artık dedirtti! Araba fiyatına satıldı
- Bu ilçede "Seyit Ahmet" diyene "efendim" deniliyor
- O annenin feryadına milletvekili kulak verdi
- Ünlü isim yardım istedi! "Yalvarıyorum sesimi..."
- Kızını taciz eden komşusunu öldüren babaya tahliye
- Yıkılan duvarın içinden 10 milyon dolar çıktı!
- Ünlü sanatçı yolda kaldı depoya su doldurdu!
- Fotoğraflar ortaya çıktı! Yeniden düzenleniyor
- Şu tramvaya bir el atsanız abi!
- Kanseri yendi kayboldu! 10 gündür aranıyor
- Cesedi ormanlık alanda bulundu! Ortağı itiraf etti
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.