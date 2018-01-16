17 Ocak 2018 Çarşamba29 R.Ahir 1439
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ABD'den peş peşe açıklamalar

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Türkiye'nin kararlı duruşunun ardından Pentagon'dan sıcak mesajlar gelmeye devam ediyor. Pentagon Türkiye'nin kaygılarını anladıklarını, Türkiye ile konuyu görüştüklerini açıkladı.
ABD'den peş peşe açıklamalar
ABD'den peş peşe açıklamalar ABD'den peş peşe açıklamalar ABD'den peş peşe açıklamalar

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, Suriye'de kurmayı planladıkları "Sınır Güvenliği Gücü" konusunda Türkiye’nin kaygılarını anladıklarını ve Türk yetkililerle konuyu görüştüklerini bildirdi.
 

'TÜRKİYE'NİN KAYGILARINI ANLIYORUZ'

Pahon, AA muhabirine, "Şu anda eğitilen (Sınır) Güvenlik Gücü ile ilgili Türkiye’nin kaygılarını anlıyoruz ve NATO müttefikimiz Türkiye ile düzenli yakın iletişimimiz var." dedi.

'GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR'

SDG ismini kullanan PYD/PKK terör örgütünün öncülüğünde kurulacak "Sınır Güvenliği Gücü" konusunda görüşmelerin olup olmadığına ilişkin soruya Pahon, "ABD hükümet yetkilileri ile Türk mevkidaşları arasında devam eden görüşmelerin konusu tam da bu konu." yanıtını verdi.

Görüşmelerin detaylarına girmeyeceğini kaydeden Pahon'un açıklamasında "varsayılan Sınır Güvenliği Gücü" ifadesini kullanması da dikkati çekti.

Pahon ayrıca, konunun Pentagon’un gündeminde olduğunu aktardı.

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