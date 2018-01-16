Giuliano attı, Fenerbahçe rahat turladı!

Temposuz geçen maçta Fenerbahçe'nin golünü 89. dakikada frikikten Giuliano kaydetti. Fenerbahçe'nin ilk isabetli şutu 89. dakikada golle sonuçlandı.
Karşılaşmanın 18. dakikasında Fenerbahçe'nin Sparta Rotterdam'a kiralık göndermek üzere anlaşmaya vardığı ve vize işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen Yiğithan Güveli sakatlandı. Kenara sedyeyle alınan Yiğithan'ın sol arka adelesinde kopma olduğu kaydedildi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda şu ana kadar çeyrek final bileti alan 3 takım, Gençlerbirliği, Konyaspor ve Fenerbahçe oldu.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Bahattin Şimşek, Baki Tuncay Akkın, Ali Saygın Ögel
İstanbulspor: Okan Kocuk, Mehmet Zeki Çelik, Wellington, Yalçın Kılınç, Oğuzhan Berber (Dk. 81 Onur Ergün), Kubilay Aktaş, Ali Dere, Muhammed Demirci (Dk. 76 Cajic), Eslem Öztürk, Zafer Şensoy, Kojic (Dk. 76 İbrahim Halil Çolak)
Fenerbahçe: Kameni, Isla, Yiğithan Güveli (Dk. 20 Skrtel), Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım, Oğuz Kağan Güçtekin, Mehmet Topal, Samed Karakoç, Chahechouhe (Dk. 90+2 Serhat Kot), Alper Potuk, Fernandao (Dk. 73 Guiliano)
Gol: Dk. 89 Guiliano (Fenerbahçe)
Sarı kart: Dk. 88 Onur Ergün (İstanbulspor)