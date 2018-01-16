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Feyenoord'dan Van Persie açıklaması!

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Feyenoord'dan Van Persie açıklaması!
Fenerbahçeli taraftarların ayrılığı için geri sayıma geçtiği Robin van Persie konusunda Feyenoord'dan yeni bir açıklama geldi.
Feyenoord'dan Van Persie açıklaması! Feyenoord'dan Van Persie açıklaması! Feyenoord'dan Van Persie açıklaması!

Feyenoord Genel Menajeri Jan de Jong, Van Persie'nin Fenerbahçe'den bonservisini almasını beklediklerini söylerken; "Feyenoord Robin van Persie ile anlaşmaya vardı, sadece van Persie'nin Fenerbahçe ile anlaşmasını bekliyoruz. Feyenoord'a geri dönmek, bir çöl ülkesine gitmekten daha iyi, ancak maliyet ve prensipler konusunda anlaşma sağlanmalı" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den alacağı olan Robin van Persie'nin temsilcileri, sarı-lacivertli ekibin avukatları ile ayrılık konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

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