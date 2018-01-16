BM'den ABD ve terör ordusu açıklaması

Birleşmiş Miletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Guterres, AA muhabirinin ABD'nin Suriye'de "sınır güvenliği gücü" kurma planına ilişkin sorusuna, "Suriye halkı kendi sorunlarını kendi çözebilse çok daha iyi olurdu." yanıtını verdi.
Cenevre sürecinin canlandırılması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini söyleyen Guterres, Suriye'deki krizin askeri çözümle mümkün olamayacacağını ifade etti.