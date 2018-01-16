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Başbakan'dan taşeron açıklamas

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Başbakan'dan taşeron açıklamas
Başbakan Binali Yıldırım, son zamanlarda gündemde olan "KİT'te çalışan taşeron işçilere kadro verilmesi" konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
Başbakan'dan taşeron açıklamas Başbakan'dan taşeron açıklamas Başbakan'dan taşeron açıklamas

Anadolu Medya ödül töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, son zamanlarda gündemde olan "KİT'te çalışan taşeron işçilere kadro verilmesi" konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Yıldırım açıklamasında ""KİT'lerin mülkiyeti Hazine'ye bağlı. Hazine, KİT'te taşeron olarak çalışanlara kadro verecek, ihtiyaçları oranında da açılan kadrolarda uzun süredir KİT'lerde hizmet veren ve taşeron olarak tabir edilen vasıflı elemanlar istihdam edilecek. Böylelikle sorun çözülmüş olacak. Düzenleme etap etap gerçekleşecek ve hemen başlayacak" ifadelerine yer verdi.

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