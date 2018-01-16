17 Ocak 2018 Çarşamba29 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:19Öğle 13:20İkindi 15:47Akşam 18:09Yatsı 19:33
    • 8°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • -7°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 7°C Aydın
    • 2°C Balıkesir
  • BIST: 114.418 2.01
  • Altın: 163,268 -0.27
  • Dolar: 3,8030 0.17
  • Euro: 4,6507 -0.18

PKK'ya ait 1 ton amonyum nitrat ele geçirildi

»
PKK'ya ait 1 ton amonyum nitrat ele geçirildi
Tunceli'de PKK'ya ait 1 ton amonyum nitrat ele geçirildi.
PKK'ya ait 1 ton amonyum nitrat ele geçirildi PKK'ya ait 1 ton amonyum nitrat ele geçirildi PKK'ya ait 1 ton amonyum nitrat ele geçirildi

Tunceli'nin Pürümür ilçesinde jandarma ekiplerinin yoğun sis ve yağmurlu havada düzenlediği operasyonda, karayoluna yakın bir bölgede PKK'lılara ait yaklaşık 1 ton ağırlığında 26 teneke amonyum nitrat, 400 metre kablo ve 16 adet bil bloğunun yanısıra silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Askeri kaynaklar, düzenlenen başarılı operasyonla son aylarda ağır kayıplar veren PKK'nın, örgüte moral kazandırmak üzere karayolu üzerinde ses getirecek olası bir eylemin önlendiği yönünde görüş belirttiler.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dün gece Tunceli-Pürümer Karayolu üzerinde gerçekleştirdiği operasyona PKK'nın olası bir saldırı planı önlendi. Yoğun sis ve yağmura rağmen gerçekleştirilen ve Jandarma Özel Harekat timlerinin de destek verdiği gece yarısı operasyonunda, karayolunun 35'inci kilometresindeki Bilgili mevkiinde eylem hazırlığında olduğu tahmin edilen bölücü terör örgütüne darbe vuruldu. Çevrede yapılan detaylı aramada bomba yapımında kullanılan 26 teneke kutu içerisinde yaklaşık 1 ton amonyum nitrat, 400 metre kablo, 16 adet bil bloğu düzeneğinin yanısı sıra mühimmat, silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

BÜYÜK BİR SALDIRI ÖNLEMDİ

Askeri kaynaklar, özellikle 1 ton dolayındaki amonyum nitrat, 400 metre kablo, 16 adet bil bloğuna dikkat çekerek, son zamanlarda düzenlenen operasyonlarla büyük kayıplar veren PKK'nın örgüte moral kazandırmak için sansasyonel bir saldırı hazırlığı içerisinde bulunduğunu ve bu operasyonla bunun engellendiğini belirttiler.

TUNCELİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise şu bilgilere yer verildi;

"İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Pülümür Karayolu üzerinde icra edilen arama/tarama faaliyeti kapsamında, karayoluna yakın kırsal alanda; 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet kalaşnikof şarjörü, 1 adet basma düzenekli EYP, 26 teneke amonyum nitrat, 16 adet pil bloğu, 1 adet terörist kıyafeti, 1 çift mekap ayakkabı, 400 m. kablo, 2 adet balyoz, 1 adet testere ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
PKK'ya ait 1 ton amonyum nitrat ele geçirildiPKK'ya ait 1 ton amonyum nitrat ele geçirildiTunceli'de PKK'ya ait 1 ton amonyum nitrat ele geçirildi.
Başbakan'dan taşeron açıklamasBaşbakan'dan taşeron açıklamasBaşbakan Binali Yıldırım, son zamanlarda gündemde olan "KİT'te çalışan taşeron işçilere kadro verilmesi" konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
ABD'den peş peşe açıklamalarABD'den peş peşe açıklamalarTürkiye'nin kararlı duruşunun ardından Pentagon'dan sıcak mesajlar gelmeye devam ediyor. Pentagon Türkiye'nin kaygılarını anladıklarını, Türkiye ile konuyu görüştüklerini açıkladı.
Başbakan formülü açıkladı!Başbakan formülü açıkladı!Başbakan Binali Yıldırım, Cari açığı azaltacak formül açıkladı.
Afrin için dilekçe yağıyor!Afrin için dilekçe yağıyor!Gönüllü olarak orduya katılmak isteyen yaklaşık 500 vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla Üsküdar'daki askerlik şubesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
NATO'dan Türkiye açıklaması!NATO'dan Türkiye açıklaması!NATO, Türkiye'nin güvenliğine önem verdiğini, bu çerçevede giderek zorlaşan güvenlik ortamında Türkiye'nin güvenliğine katkı sağlamaya devam ettiğini savundu.
  • Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!16 Ocak 2018 Salı 17:52
  • Milli güreşçimizden çılgın hareket!16 Ocak 2018 Salı 17:40
  • Gözlerin çevrildiği İncirlik Üssü'nde yoğunluk!16 Ocak 2018 Salı 17:20
  • ABD'li kurumdan skandal Türkiye raporu!16 Ocak 2018 Salı 17:00
  • Afrin'e bomba yağacak...İşte o mevziler16 Ocak 2018 Salı 16:40
  • Türkiye 'dur' diyecek! İran, Irak ve Rusya'da...16 Ocak 2018 Salı 15:40
  • ABD Türkiye'ye yeşil ışık yaktı!16 Ocak 2018 Salı 15:36
  • 500 bin polis ve polis emeklisi için karar çıktı16 Ocak 2018 Salı 15:20
  • Akar'dan çok sert uyarı! Müsaade etmeyeceğiz16 Ocak 2018 Salı 15:05
  • Şaşmaz cinayetiyle ilgili yeğenden şok itiraf16 Ocak 2018 Salı 14:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri