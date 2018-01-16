Rıza Çalımbay'dan transfer isyanı!

Trabzonspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalıp, elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Emmanuel Mas'ın gönderilmesinin ardından kadroya sol bek takviyesi yapamadıklarını belirten Çalımbay, transfer isyanında bulundu ve ''Trabzonspor olarak bizim bir sol beki ne olursa olsun artık bitirmemiz gerekiyordu. Sol bek alalım diye çok üstünde durduk ama maalesef yetiştiremedik. İnşallah bir an önce 1-2 transferi yapmamız gerekiyor acil olarak, bu maç da gösterdi'' sözlerini kullandı.

''BURAK'IN OLMAMASI DEZAVANTAJ OLDU''

Sakatlığı nedeniyle Konyaspor maçında yer alamayan Burak Yılmaz'ı da çok aradıklarını aktaran Çalımbay, ''Belki Burak Yılmaz'ın olmaması bizim için dezavantaj oldu, ona uygun pozisyonlar vardı ama bizim gol yemememiz gerekiyordu'' diye konuştu.