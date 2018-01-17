Ankara'da sıcak saatler! Gözler kritik toplantıda

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Masada, 'Afrin operasyonu' ve 'OHAL'in uzatılması' olmak üzere iki kritik başlık olacak.

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Ocak ayı olağan toplantısının en önemli gündem maddesi Afrin operasyonu olacak. 19 Ocak'ta sona erecek OHAL'in uzatılması yönündeki tavsiye kararı da bugünkü toplantının ana gündem maddeleri arasında yerini alıyor. MGKtoplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Bakanlar Kurulu'nda OHAL'in uzatılması yönünde karar verilecek. 21 Temmuz'da ilan edilen OHAL, böylelikle 6. kez uzatılmış olacak.

ABD’nin Suriye’de kuracağını açıkladığı 'terör ordusu girişimi sınırda hareketliliği artırdı. Karara Türkiye'nin tepkisi sert oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Doğmadan boğarız' açıklaması yaptı. Hazırlıkları yapılan Afrin operasyonu için Suriye sınırına yığınak hızlandırıldı. Operasyonun kaderini belirleyecek karar bugün yapılacak iki toplantıda alınacak.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), YPG kontrolündeki Afrin ve Münbiç’e yönelik operasyonu başlatmak için tüm hazırlıklarını tamamladı ve emri bekliyor.

PEŞ PEŞE İKİ TOPLANTI

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında MGK ardından Bakanlar Kurulu toplanacak. Her iki toplantının da ana gündem maddesi Afrin operasyonu ve OHAL'in uzatılması. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "An meselesi" dediği Afrin operasyonu ile ilgili son hazırlıklar bugünkü MGK ve Bakanlar Kurulu'nda değerlendirilecek ve yol haritasına son şekli verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada operasyonun Suriyeli muhaliflerle birlikte yapılacağını söylemişti.

Olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının 19 Ocak’tan itibaren 3 ay daha uzatılması yönünde tavsiye kararı da alınacak. MGK’da alınacak OHAL kararı Bakanlar Kurulu’nda tezkereye dönüştürülerek TBMM’ye sunulacak. OHAL uygulamasının süresi daha önce 5 kez uzatılmıştı. Hükümet geçen hafta OHAL'in 6. kez uzatılacağını duyurmuştu.