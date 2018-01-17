Türkiye ilk kez kullanacak! Sahaya iniyor

Türk savunma sanayisinin en yeni zırhlı araçlarından Hızır, ilk kez envantere gireceği sınır güvenliği projesi için önümüzdeki ay teste hazır hale gelecek.

Türkiye'nin en yeni zırhlı araçlarından Hızır, ASELSAN'ın Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Biriminden aldığı Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) sınırlarının gözetleme kapasitesinin artırılmasına yönelik mobil gözetleme araçları tedariki işi kapsamında ilk kez envantere girecek.

"Hızır 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı", Katmerciler AŞ tarafından üretiliyor. Şirket başta bu proje olmak üzere 2018'de Hızır'ın hibrit versiyonunun geliştirilmesi ve ihracat konusunda yoğun bir çalışma yürütecek.

Katmerciler AŞ İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci yaptığı açıklamada, sınır gözetleme projesine yönelik Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve ASELSAN ile toplantılar yaptıklarını söyledi.

İzmir'deki fabrikalarında aracın prototipi üzerinde çalışıldığını ifade eden Katmerci, prototipin onayının ardından seri üretimini Ankara'daki yeni tesislerinde gerçekleştireceklerini belirtti. Katmerci, şöyle konuştu:

"Ankara'daki ilk seri üretimimiz ASELSAN ile imzaladığımız Hızır Projesi olacak. Bu aracımız keşif-gözetleme amaçlı kullanılacak ve bu yönde donatılacak. Hızır'la Türkiye'de ilk kez 400 beygirlik bir motor kullandık. Bu, aracın daha kuvvetli olması açısından büyük avantaj sağladı. Beygir başına düşen tonu daha yüksek bir araç tasarladık. O yüzden elimiz daha rahattı.

Hızır'da, aracın manevra ve operasyon yeteneğini dikkate almakla kalmıyor, aracın taşıdığı canlara maksimum koruma sağlamasına önem veriyoruz. Hızır, NATO standartlarında, balistik seviyesi yüksek, mayına karşı yüksek koruma seviyesiyle ve yüksek manevra kabiliyetiyle askerimizin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan, çatışma bölgelerinde ve sahadaki güvenilir bir dostu olacak. Aynı zamanda bakım ve onarımı son derece kolay bir zırhlı. Ülkemizin içinde bulunduğu ateş çemberini dikkate aldığımızda ordumuzun operasyon gücünü artırmada ve askerimize yüksek güvenlik sağlamada çok önemli yardımcılar olacak.

Aracın prototipini yüzde 70 civarında tamamladık. Önümüzdeki ay tümüyle tamamlanacak ve kalifikasyon testlerine hazır olacak. İlk teslimat tarihi kritik tasarımdan sonra netleşecek. Teslimatların tümünü 2018 içerisinde tamamlayacağız."

İlk hibrit zırhlı için tasarım değişiyor

Katmerci, ASELSAN'la Hızır için yürüttükleri "Türkiye’nin ilk hibrit konsept zırhlı aracı" projesine ilişkin de bilgi verdi.

Otomotiv sanayisinin hibrit ya da elektrikli araca yöneldiğini, bunun ilerleyen dönemde zırhlı araçlara da yansımasını beklediklerini dile getiren Katmerci, hibrit aracın maliyet ve operasyonel anlamda birçok avantajı bulunduğunu vurguladı. Katmerci, hibrit araçla elde edilecek kazanımlara ilişkin şunları kaydetti:

"Motor hacmini küçültüp torkunu, kuvvetini artırabileceğiz. Bu da aracın aerodinamik dizaynını değiştiriyor ve görüş kabiliyetini artırabiliyorsunuz. Şu anda araçla ilgili yeni bir tasarım yapmaya çalışıyoruz. Tasarımdaki yenilik ve iyileştirmelerle bu yıl içerisinde testlerini tamamlamayı hedefliyoruz.

Hibrit araçla operasyonel anlamda belirli bir süre tümüyle sessiz olarak ilerleyebiliyorsunuz. Bu da düşmanın sizi fark etmemesini sağlıyor. Yine egzoz ve motor ısısı olmadığında termal olarak da görüntülenme riski düşüyor.

Bu projeyle ithal edilen bazı komponentlerden de kurtulma olanağı olacak. Örneğin, hibrit araç tasarladığımızda doğrudan akslardan tahrik alacağı için transfer kutusuna, dolayısıyla bir ithal girdiye olan ihtiyaç ortadan kalkacak.

Maliyet anlamında yakıt tasarrufu olacak. Gelecekte orduların envanterinde bu tür araçların artacağını düşünüyoruz. Türkiye'de bunu ilk kez gerçekleştiriyor olacağız. En yakın zamanda da kuvvetlerimizin envanterine gireceğini inanıyoruz. Amacımız bu yıl içerisinde testlerin tamamlanmasıyla aracı kuvvetlerin kullanımına hazır hale getirmek."

Katmerci, zırhlı araçların bakım onarımının da sahadan iletilen önemli sorun başlıklarından olduğunu ifade ederek, bu konuda da güvenlik güçlerinin işlerini kolaylaştıracak özgün çözümler geliştirdiklerini anlattı.