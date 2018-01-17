17 Ocak 2018 Çarşamba1 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:19Öğle 13:20İkindi 15:47Akşam 18:09Yatsı 19:33
    • 10°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • -4°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 116.593 1.90
  • Altın: 163,348 0.04
  • Dolar: 3,8063 0.09
  • Euro: 4,6601 0.20

O gece dualarımız sizinleydi!

»
Kudüs direnişinin sembolü 16 yaşındaki Fevzi El-Cüneydi, "Kudüs Buluşması"nda Esenlerli gençlerle bir araya geldi.
O gece dualarımız sizinleydi!
O gece dualarımız sizinleydi! O gece dualarımız sizinleydi! O gece dualarımız sizinleydi!

Cüneydi, "15 Temmuz gecesinde sizleri hiç unutmadık, hep dua ettik. Sizler için sokaklardaydık, uzaktan izledik ama size çok yakındık aslında" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının ardından Batı Şeria'da talimatı protesto eden ve çok sayıda İsrail askeri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla Kudüs direnişinin sembolü olan 16 yaşındaki Fevzi El-Cüneydi, bu süreçte yaşadıklarını Esenlerli gençlerle paylaştı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Kudüs Buluşması"na; eski Milletvekili Hüseyin Kansu, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Gökhan Taran, Esenler Müftüsü Halil Şekerci, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çoğunluğu gençlerden oluşan çok sayıda Esenlerli katıldı. Program, Hafız Muhammed Damarkıran'ın Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

ARKANDA TÜRKİYE VAR

Programda ilk konuşmayı yapan AK Parti Esenler İlçe Başkanı Gökhan Taran, Cüneydi'yi kahramanca direnişinden dolayı tebrik ettikten sonra, "Sen dik dur, arkanda 70 milyon Türkiye var, Erdoğan var" dedi.

BU MİLLETİN GENCİ FİLİSTİN'DEN DE SORUMLU

Son Kudüs direnişinin kahramanı Cüneydi'yi Esenlerli gençlerle buluşturmalarının önemine dikkat çeken Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim onurumuz adına mücadele eden kardeşlerimizden, Kudüs meselesinden sonra Filistin'de ayağa kalkan ve son direnişin sembolü olan Fevzi El-Cuneydi kardeşimiz aramızda. İsrail'in 23 korkak askeri, bir çocuğu arasına almış korkarak hapse götürüyorlar. Bugün basın toplantısında bir gazeteci seni aldıklarında korktun mu? diye sordu, kardeşimiz çok güzel bir cevap verdi. Resimde gördüğünüz gibi korkan ben değilim, korkan İsrail askerleri. Biz istedik ki o sembol genci Esenlerli gençlerle buluşturalım ve gençlerimize diyelim ki, sorumluluğunuz sadece üniversite sınavlarını kazanmak, iş, aş sahibi olmak değil. Bilin ki bu milletin genciyseniz siz Filistin'den de sorumlusunuz, Kudüs'ten de, Yemen'den, Suriye'den, Afganistan'dan da sorumlusunuz. Bunu bilin diye sizleri bu kardeşimizle buluşturduk."

GÖZALTI SÜRECİNİ ANLATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına, Filistin davasının arkasında durdukları için teşekkür eden Kudüs direnişinin sembolü 16 yaşındaki Fevzi El-Cüneydi, gözaltına alınma sürecinde yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Amerika'nın bu skandal kararına karşı çıkmak için arkadaşlarımla birlikte meydanlara indim. İşgalci İsrail askerleri beni sorgularken 'Neden taş atıyorsunuz?' diye sordu. Ben de, benim topraklarımı işgal eden askerlere atıyorum, ben ailemle birlikte vatanımda yaşıyorum hiçbir zaman vatanımdan gitmem. Askerler omzumun kırık olmasına rağmen beni tedavi ettirmediler, hastaneye götürülmeme izin vermediler. Avukatlarım geldi ve beni zorlu bir şekilde hastaneye götürdüler, ilk tedavim 15 gün sonra başladı. Hapishanedeki en küçük çocuk bendim, nasıl bir yer olduğunu bilmiyordum. Oraya benden önce giren abiler vardı, beni yanlarına aldılar korkma biz hapishanede değiliz asıl onlar hapishane içerisindeler. En yakın zamanda özgür vatanımıza çıkacağız ve bin kat daha güçlü olacağız dediler."

15 TEMMUZ'DA SİZE DUA ETTİK

15 Temmuz sürecinde Türkiye'yi hiç unutmadıklarını ve dualar ettiklerini belirten Cüneydi, "Sizlere iki mesajım var. Evet siz bizleri seviyorsunuz ama biz sizleri daha fazla seviyoruz. Güzel zamanlarda da, kötü zamanlarda da hep sizinle birlikte olacağız. 15 Temmuz gecesinde sizleri hiç unutmadık, ailemle birlikte sizler için hep dua ettik. Sizler için hep sokaklardaydık, uzaktan izledik ama size çok yakındık aslında. İkinci mesajım ise, Filistin davası sadece bizim davamız değil, aynı zamanda sizin ve bütün Müslümanların davasıdır. Çünkü o topraklar kutsal topraklarımızdır" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN'A YAZILAN MEKTUBU İMZALADILAR

Program boyunca Türkiye ve Filistin bayrakları ve sloganlar yükseldi. Salonu hınca hınç dolduran gençler, Cüneydi için "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları attı. İstanbul'a babası Muhammed El-Cüneydi ile birlikte gelen genç direnişçi, Esenler'de her haneden bir kişinin imzaladığı ve toplamda 125 bin imzanın bulunduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kudüs davasına verdiği destek için teşekkür mektubunu Erdoğan'a ulaştırmak üzere babası ile birlikte imzaladı.

Esenler'in anneleri de Cüneydi'nin annesine bir mektup gönderdi. Genç Cüneydi, Başkan Göksu'ya Filistin atkısı hediye etti.

GRUP YÜRÜYÜŞ'TEN FİLİSTİN MARŞLARI

Gecenin sonunda Grup Yürüyüş; Filistin, Kudüs ve İntifada marşları seslendirdi. Dinleyenler de, ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla marşlara hep bir ağızdan eşlik etti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ABD böyle uyardı! Vasiyetinizi yazıp gidinABD böyle uyardı! Vasiyetinizi yazıp gidinABD'li yetkililer, Kuzey Kore'ye gitme planı olan vatandaşlarını, gitmeden önceden 'vasiyetlerini yazmaları konusunda uyardı.
Güney-Kuzey Kore anlaştı! Tarihi karar...Güney-Kuzey Kore anlaştı! Tarihi karar...Güney Kore ile Kuzey Kore, Kış Olimpiyatları'nda ortak bir takım oluşturma konusunda anlaşmaya vardı.
O gece dualarımız sizinleydi!O gece dualarımız sizinleydi!Kudüs direnişinin sembolü 16 yaşındaki Fevzi El-Cüneydi, "Kudüs Buluşması"nda Esenlerli gençlerle bir araya geldi.
Suriyeli muhalif Kürtler ABD'nin planına tepkiliSuriyeli muhalif Kürtler ABD'nin planına tepkiliSuriye Kürt Ulusal Konseyi Dışilişkiler Sorumlusu Bıro,"ABD'nin YPG/PKK'dan 30 bin kişilik sınır birlikleri kurma planı, başka bir çatışmanın fitilini ateşleyebilir." dedi.
Trump'tan kritik hamle! İlk yılında coştuTrump'tan kritik hamle! İlk yılında coştuABD Başkanı Trump'ın, Beyaz Saray'daki ilk yılında vergi oranlarını indirme planıyla New York borsası, yatırımcılara kazandırdı ve endeksler bu dönemde rekor üstüne rekor kırdı.
ABD karıştı! Bağımsızlık ilan ettilerABD karıştı! Bağımsızlık ilan ettilerABD'nin en büyük eyaletlerinden olan Kaliforniya'da bir grup 'ayrılıkçı', "Yeni Kaliforniya" adıyla yeni bir eyalet olarak bağımsızlığını ilan etti.
  • Arakan'da polis protestocuların üzerine ateş açtı17 Ocak 2018 Çarşamba 13:38
  • Kral Selman'dan 2 milyar dolarlık emir17 Ocak 2018 Çarşamba 13:33
  • Benazir Butto suikastını yıllar sonra üstlendiler17 Ocak 2018 Çarşamba 13:27
  • Terör örgütü YPG'den ABD'ye özel sipariş!17 Ocak 2018 Çarşamba 13:20
  • Anlaşma sağlandı! Türkiye kısıtlamaları kaldırdı17 Ocak 2018 Çarşamba 13:04
  • Almanya'dan Yahudi karşıtlarına operasyon17 Ocak 2018 Çarşamba 13:01
  • Almanya'dan terör örgütü PKK'ya darbe!17 Ocak 2018 Çarşamba 12:59
  • O ülke 'yalnızlıktan sorumlu' bakanlık kuruluyor17 Ocak 2018 Çarşamba 12:57
  • Eski CIA çalışanı gözaltına alındı17 Ocak 2018 Çarşamba 12:55
  • Katalonya'da 'Tabarnia' krizi17 Ocak 2018 Çarşamba 12:50
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri