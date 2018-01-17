O gece dualarımız sizinleydi!

Kudüs direnişinin sembolü 16 yaşındaki Fevzi El-Cüneydi, "Kudüs Buluşması"nda Esenlerli gençlerle bir araya geldi.

Cüneydi, "15 Temmuz gecesinde sizleri hiç unutmadık, hep dua ettik. Sizler için sokaklardaydık, uzaktan izledik ama size çok yakındık aslında" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının ardından Batı Şeria'da talimatı protesto eden ve çok sayıda İsrail askeri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla Kudüs direnişinin sembolü olan 16 yaşındaki Fevzi El-Cüneydi, bu süreçte yaşadıklarını Esenlerli gençlerle paylaştı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Kudüs Buluşması"na; eski Milletvekili Hüseyin Kansu, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Gökhan Taran, Esenler Müftüsü Halil Şekerci, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çoğunluğu gençlerden oluşan çok sayıda Esenlerli katıldı. Program, Hafız Muhammed Damarkıran'ın Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

ARKANDA TÜRKİYE VAR

Programda ilk konuşmayı yapan AK Parti Esenler İlçe Başkanı Gökhan Taran, Cüneydi'yi kahramanca direnişinden dolayı tebrik ettikten sonra, "Sen dik dur, arkanda 70 milyon Türkiye var, Erdoğan var" dedi.

BU MİLLETİN GENCİ FİLİSTİN'DEN DE SORUMLU

Son Kudüs direnişinin kahramanı Cüneydi'yi Esenlerli gençlerle buluşturmalarının önemine dikkat çeken Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim onurumuz adına mücadele eden kardeşlerimizden, Kudüs meselesinden sonra Filistin'de ayağa kalkan ve son direnişin sembolü olan Fevzi El-Cuneydi kardeşimiz aramızda. İsrail'in 23 korkak askeri, bir çocuğu arasına almış korkarak hapse götürüyorlar. Bugün basın toplantısında bir gazeteci seni aldıklarında korktun mu? diye sordu, kardeşimiz çok güzel bir cevap verdi. Resimde gördüğünüz gibi korkan ben değilim, korkan İsrail askerleri. Biz istedik ki o sembol genci Esenlerli gençlerle buluşturalım ve gençlerimize diyelim ki, sorumluluğunuz sadece üniversite sınavlarını kazanmak, iş, aş sahibi olmak değil. Bilin ki bu milletin genciyseniz siz Filistin'den de sorumlusunuz, Kudüs'ten de, Yemen'den, Suriye'den, Afganistan'dan da sorumlusunuz. Bunu bilin diye sizleri bu kardeşimizle buluşturduk."

GÖZALTI SÜRECİNİ ANLATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına, Filistin davasının arkasında durdukları için teşekkür eden Kudüs direnişinin sembolü 16 yaşındaki Fevzi El-Cüneydi, gözaltına alınma sürecinde yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Amerika'nın bu skandal kararına karşı çıkmak için arkadaşlarımla birlikte meydanlara indim. İşgalci İsrail askerleri beni sorgularken 'Neden taş atıyorsunuz?' diye sordu. Ben de, benim topraklarımı işgal eden askerlere atıyorum, ben ailemle birlikte vatanımda yaşıyorum hiçbir zaman vatanımdan gitmem. Askerler omzumun kırık olmasına rağmen beni tedavi ettirmediler, hastaneye götürülmeme izin vermediler. Avukatlarım geldi ve beni zorlu bir şekilde hastaneye götürdüler, ilk tedavim 15 gün sonra başladı. Hapishanedeki en küçük çocuk bendim, nasıl bir yer olduğunu bilmiyordum. Oraya benden önce giren abiler vardı, beni yanlarına aldılar korkma biz hapishanede değiliz asıl onlar hapishane içerisindeler. En yakın zamanda özgür vatanımıza çıkacağız ve bin kat daha güçlü olacağız dediler."

15 TEMMUZ'DA SİZE DUA ETTİK

15 Temmuz sürecinde Türkiye'yi hiç unutmadıklarını ve dualar ettiklerini belirten Cüneydi, "Sizlere iki mesajım var. Evet siz bizleri seviyorsunuz ama biz sizleri daha fazla seviyoruz. Güzel zamanlarda da, kötü zamanlarda da hep sizinle birlikte olacağız. 15 Temmuz gecesinde sizleri hiç unutmadık, ailemle birlikte sizler için hep dua ettik. Sizler için hep sokaklardaydık, uzaktan izledik ama size çok yakındık aslında. İkinci mesajım ise, Filistin davası sadece bizim davamız değil, aynı zamanda sizin ve bütün Müslümanların davasıdır. Çünkü o topraklar kutsal topraklarımızdır" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN'A YAZILAN MEKTUBU İMZALADILAR

Program boyunca Türkiye ve Filistin bayrakları ve sloganlar yükseldi. Salonu hınca hınç dolduran gençler, Cüneydi için "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları attı. İstanbul'a babası Muhammed El-Cüneydi ile birlikte gelen genç direnişçi, Esenler'de her haneden bir kişinin imzaladığı ve toplamda 125 bin imzanın bulunduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kudüs davasına verdiği destek için teşekkür mektubunu Erdoğan'a ulaştırmak üzere babası ile birlikte imzaladı.

Esenler'in anneleri de Cüneydi'nin annesine bir mektup gönderdi. Genç Cüneydi, Başkan Göksu'ya Filistin atkısı hediye etti.

GRUP YÜRÜYÜŞ'TEN FİLİSTİN MARŞLARI

Gecenin sonunda Grup Yürüyüş; Filistin, Kudüs ve İntifada marşları seslendirdi. Dinleyenler de, ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla marşlara hep bir ağızdan eşlik etti.