17 Ocak 2018 Çarşamba1 C.Evvel 1439
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İlk Balyoz kararı! Albaya 267 bin lira tazminat

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Yargıtay, Balyoz davasında 3 yıl 5 ay 15 gün hapis yattıktan sonra beraat eden Jandarma Kurmay Albay Yusuf Kelleci'ye 267 bin lira tazminat ödenmesini onadı.
İlk Balyoz kararı! Albaya 267 bin lira tazminat
İlk Balyoz kararı! Albaya 267 bin lira tazminat İlk Balyoz kararı! Albaya 267 bin lira tazminat İlk Balyoz kararı! Albaya 267 bin lira tazminat

Yusuf Kelleci, 28 Şubat 2010'da Jandarma Kurmay Yarbay olarak görev yaptığı dönemde Balyoz soruşturması kapsamında tutuklandı.  

Fatih Camii'ni bombalamayı planlayan ekip içinde olduğu iddia edildi. 3 yıl 5 ay 15 gün cezaevinde tutuklu kaldı. Balyoz davasının FETÖ'nün kumpaslarından biri olduğunun ortaya çıkması ile beraat etti. Mesleğine geri döndü. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası önce Antalya İl Jandarma Komutanlığı ardından da Aydın İl Jandarma Komutanlığı görevine geri getirildi.

Jandarma Kurmay Albay Yusuf Kelleci, Balyoz davası sırasında 3 yıl 5 ay 15 gün tutuklu kalarak uğradığı mağduriyetin telafisini ise hukuki yollardan aradı. Ankara 5.Ağır Ceza Mahkemesi'ne maddi ve manevi olarak uğradığı mağduriyetin giderilmesi için dava açtı. Mahkeme, Jandarma Kurmay Albay Yusuf Kelleci'ye 830 bin lira maddi 237 bin lira manevi tazminat ödenmesini hükmetti. Ancak Yargıtay bu kararı, meblağı yüksek bularak bozdu ve yerel mahkemeye tekrar gönderdi. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi bu sefer 250 bin manevi 17 bin lira da maddi olmak üzere toplam 267 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti. 

YARGITAY'IN ONADIĞI İLK KARARI 

Yargıtay 12. Ceza Dairesi dün bu kararı onadı ve 267 bin lira tazminatın ödenmesini uygun buldu. Bu karar, Balyoz davası mağdurlarının Yargıtay tarafından onanan ilk kararı oldu.

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