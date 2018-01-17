Suudi Arabistan'dan gelen son dakika haberlerine göre, Suudi Arabistan Kralı Selmann, zayıf Yemen para birimini desteklemek etmek için Yemen'in merkez bankasına 2 milyardolarlık bir depozito talimatı verdi.
17 Ocak 2018 Çarşamba1 C.Evvel 1439
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Kral Selman'dan 2 milyar dolarlık emir
Suudi Arabistan'dan gelen son dakika haberlerine göre, Suudi Arabistan Kralı Selmann, zayıf Yemen para birimini desteklemek etmek için Yemen'in merkez bankasına 2 milyardolarlık bir depozito talimatı verdi.
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