17 Ocak 2018 Çarşamba1 C.Evvel 1439
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Emniyet gerçeği tespit etti

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun birkaç gündür tartışılan skandal tweetlerinin paylaşıldığı hesap kendisine ait çıktı.
Emniyet gerçeği tespit etti
Emniyet gerçeği tespit etti Emniyet gerçeği tespit etti Emniyet gerçeği tespit etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun skandal tweetleriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

KAFTANCIOĞLU'NA AİT

Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, @ccanannnn rumuzlu Twitter kullanıcısının gerçek kimliğini araştırdı. Yapılan çalışma sonucunda söz konusu hesabın 1972 Ordu doğumlu Canan Kaftancıoğlu adlı kişiye ait olduğu tespit edildi.

SİLİNMİŞ YA DA GİZLENMİŞ

Araştırmada Kaftancıoğlu'nun hesabında 1 Mayıs 2013 günlü yerden taş alırken yüzü bez ile kapalı fotoğrafının olup olmadığına da bakıldı. Araştırmada, birkaç gündür sosyal medyada dolaşan söz konusu paylaşımın silinmiş veya gizlenmiş olabileceği belirlendi.

SABAH- NAZİF KARAMAN

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