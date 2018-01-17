17 Ocak 2018 Çarşamba1 C.Evvel 1439
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F.Bahçe'ye kötü haber! Transfer iptal oluyor

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F.Bahçe'ye kötü haber! Transfer iptal oluyor
İstanbulspor maçında sakatlanan Fenerbahçeli Yiğithan Güveli'nin sol üst adalesinde kopma ve kısmi yırtık tespit edildi.
F.Bahçe'ye kötü haber! Transfer iptal oluyor F.Bahçe'ye kötü haber! Transfer iptal oluyor F.Bahçe'ye kötü haber! Transfer iptal oluyor

Yiğithan'ın Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Sparta Rotterdam'a kiralık transferi söz konusuydu. Bu sakatlık sonrası transferin iptal olması bekleniyor.

Yiğithan için KAP bildirisi yapılmış ve transferin kısa süre içinde sonuçlanacağı biliniyordu.

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F.Bahçe'ye kötü haber! Transfer iptal oluyorF.Bahçe'ye kötü haber! Transfer iptal oluyorİstanbulspor maçında sakatlanan Fenerbahçeli Yiğithan Güveli'nin sol üst adalesinde kopma ve kısmi yırtık tespit edildi.
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