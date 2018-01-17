F.Bahçe'ye kötü haber! Transfer iptal oluyor

Yiğithan'ın Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Sparta Rotterdam'a kiralık transferi söz konusuydu. Bu sakatlık sonrası transferin iptal olması bekleniyor.
Yiğithan için KAP bildirisi yapılmış ve transferin kısa süre içinde sonuçlanacağı biliniyordu.
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Yiğithan'ın Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Sparta Rotterdam'a kiralık transferi söz konusuydu. Bu sakatlık sonrası transferin iptal olması bekleniyor.
Yiğithan için KAP bildirisi yapılmış ve transferin kısa süre içinde sonuçlanacağı biliniyordu.