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Isparta'da uçak düştü: Şehitler var!

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Isparta'da uçak düştü: Şehitler var!
Isparta’nın Yalvaç ilçesinde askeri uçak düştü. Uçaktaki 3 asker şehit oldu.
Isparta'da uçak düştü: Şehitler var! Isparta'da uçak düştü: Şehitler var! Isparta'da uçak düştü: Şehitler var!

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kırkbaş köyü Hodulluca mevkiinde askeri eğitim amacıyla kullanılan bir hava aracının düştüğü ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Eskişehir'den eğitim amaçlı kalkan CASA tipi askeri uçağın Yalvaç ile Çay ilçeleri arasında bir bölgede düştüğü, uçakta 2 pilot ve bir teknisyenin bulunduğu öğrenildi.

ISPARTA VALİSİ ACI HABERİ VERDİ

Isparta Valisi Günaydın, uçakta 2 pilot ve bir teknisyenin şehit olduğunu açıkladı. Uçağın saat 14.30'da düştüğünü açıkladı.

ULAŞIM ÇOK ZOR

Vali Günaydın ayrıca bölgenin çok sapa bir yer olduğu için karadan ulaşımın çok zor olduğunu söyledi.

KÖYLÜLER İHBAR ETTİ

Kırkbaş köylüleri askeri kargo uçağının düştüğü yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'nde ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Düşen uçağın CASA tipi CN 235 kargo uçağı olduğu belirtildi.

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BUGÜN ASKERİ UÇAK HAREKETLİLİĞİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Afrin operasyonu öncesi yoğun A400M Nakliye Uçağı hareketliliği gözlemlenmişti.

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TSK'DAN AÇIKLAMA

TSK, 1 saat 40 dakikalık arama kurtarma faaliyetlerinden sonra 3 askerimizin naaşına ulaşıldığını açıkladı.

 

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