17 Ocak 2018 Çarşamba1 C.Evvel 1439
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Borsa başkanından 'halka arz' açıklaması

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Borsa başkanından 'halka arz' açıklaması
Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Borsa İstanbul'un halka arzına ilişkin konuştu. Karadağ, "İllaki 2018`de satacağız diye bir şey yok" dedi.
Borsa başkanından 'halka arz' açıklaması Borsa başkanından 'halka arz' açıklaması Borsa başkanından 'halka arz' açıklaması

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, "Hedef olarak 2018 ikinci çeyreği tutuyoruz ama alternatifler de ajandamızda... `İllaki 2018`de satacağız` diye bir şey yok. Uygun ortamı yakaladığımızda, hazır hale geldiğimizde..." dedi.

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin (TKYD) düzenlediği  Kurumsal Yönetim Zirvesi'nde, gazetecilerin Borsa İstanbul'un halka arzına  ilişkin sorularını yanıtladı.

 
Finansal danışmanlık için teklifleri topladıklarını, onları  değerlendireceklerini ve süreçlerin hızlı şekilde yürüdüğünü ifade eden Karadağ,  halka arzın tarihine ilişkin bir soru üzerine, şunları kaydetti:
 
"2018'in ikinci çeyreği gibi planladık ama şirketler bir gelsin. Bu  arada biz kendi hazırlıklarımızı da yapıyoruz. Halka arzın birkaç ana ayağı var.  Birincisi, bizim yapmamız gereken bürokratik süreçler... İkincisi, yatırım  iklimi... Üçüncüsü, siyasi karar... Bizim kısım bende, hazırlanıyoruz,  çalışıyoruz. Ama her şey bittikten sonra bile ekonomik iklim ve o ekonomik  iklimde siyaset 'tamam' der mi? Ben kendi kısmımdaki ödevleri yürütüyorum.  Şirketin yapılanması ve halka arza hazır hale gelmesi bizim sorumluluğumuzda.  Halka arza hazır hale geldikten sonra da son dakika bile ötelenebilir, tarih  değişebilir. Onlar siyasi..."
 
"HALKA ARZIN İKİNCİ ÇEYREKTEN SONRAYA ERTELENMESİ İHTİMALİ TABİİ  MÜMKÜN..."
 
Himmet Karadağ, "Hedef olarak ikinci çeyreği tutuyor musunuz?" sorusu  üzerine, "Tutuyoruz ama alternatifler de ajandamızda... 'İllaki 2018'de  satacağız' diye bir şey yok. Uygun ortamı yakaladığımızda, hazır hale  geldiğimizde..." ifadelerini kullandı.
 
Karadağ, "Yani ikinci çeyrekten sonraya ertelenebilir mi?" sorusuna,  "Tabii mümkün, her zaman..." karşılığını verdi.
 
İslam Kalkınma Bankası'nın Borsa İstanbul'dan pay alımı konusunda bir  gelişme olup olmadığı yönündeki soru üzerine Karadağ, sürecin devam ettiğini  bildirdi.
 

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