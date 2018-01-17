17 Ocak 2018 Çarşamba1 C.Evvel 1439
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TMSF'den kayyum açıklaması

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TMSF'den kayyum açıklaması
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, bugüne kadar kayyum olarak görevlendirildiği şirket sayısını 998 olarak açıkladı.
TMSF'den kayyum açıklaması TMSF'den kayyum açıklaması TMSF'den kayyum açıklaması

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bugüne kadar  kayyum olarak görevlendirildikleri şirketsayısının 998, görevlendirdikleri  yönetici sayısının 326, bunlardan 83'ünün ise TMSF personeli olduğunu duyurdu.  

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yapılan açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile  ilişkili şirketlerde görevlendirdikleri kimi yöneticileri hedef alan haberler  üzerine, kamuoyuna açıklama yapma ihtiyacı doğduğu ifade edildi.

 
Bugüne kadar kayyum olarak görevlendirildikleri şirket sayısının 998,  görevlendirdikleri yönetici sayısının 326, bunlardan 83'ünün TMSF personeli  olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"TMSF kayyumluğundaki şirketlerin yönetim kadroları oluşturulurken,  liyakat ve ehliyete büyük önem verilmekte, her biri alanında uzman, güvenilir  kişiler seçilmesine özen gösterilmektedir. Şayet bir grupta birden fazla şirket  var ise aynı yönetim kurulu tüm şirketlere vaziyet etmekte ancak yöneticiler tek  bir şirketten huzur hakkı almaktadır. Kayyumluk yaptığımız şirketlerde iş ehline  verildiği için bir yılda yaklaşık yüzde 30 civarında ciro artışı  sağlanmıştır."

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