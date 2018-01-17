TMSF'den kayyum açıklaması

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, bugüne kadar kayyum olarak görevlendirildiği şirket sayısını 998 olarak açıkladı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bugüne kadar kayyum olarak görevlendirildikleri şirketsayısının 998, görevlendirdikleri yönetici sayısının 326, bunlardan 83'ünün ise TMSF personeli olduğunu duyurdu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yapılan açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilişkili şirketlerde görevlendirdikleri kimi yöneticileri hedef alan haberler üzerine, kamuoyuna açıklama yapma ihtiyacı doğduğu ifade edildi.



Bugüne kadar kayyum olarak görevlendirildikleri şirket sayısının 998, görevlendirdikleri yönetici sayısının 326, bunlardan 83'ünün TMSF personeli olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"TMSF kayyumluğundaki şirketlerin yönetim kadroları oluşturulurken, liyakat ve ehliyete büyük önem verilmekte, her biri alanında uzman, güvenilir kişiler seçilmesine özen gösterilmektedir. Şayet bir grupta birden fazla şirket var ise aynı yönetim kurulu tüm şirketlere vaziyet etmekte ancak yöneticiler tek bir şirketten huzur hakkı almaktadır. Kayyumluk yaptığımız şirketlerde iş ehline verildiği için bir yılda yaklaşık yüzde 30 civarında ciro artışı sağlanmıştır."