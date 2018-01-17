17 Ocak 2018 Çarşamba1 C.Evvel 1439
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257 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına atama

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257 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına atama
Devlet Personel Başkanlığınca 257 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurası yapıldı.
257 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına atama 257 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına atama 257 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına atama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3713 sayılı kanunun ek 1'inci maddesine göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hak sahibi olduğu tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığına bildirilen 257 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurasının noter huzurunda gerçekleştirildiği belirtildi.

Devlet Personel Başkanlığına bildirilen hak sahiplerinin atama tekliflerinde, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumlarının dikkate alındığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"156'sı erkek, 101'i kadın olan 257 istihdam hakkı sahibinden; 66'sının öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak mühendis, öğretmen, hemşire, tekniker ve teknisyen unvanlı kadrolara, 108'inin memur unvanlı kadrolara, 80'inin hizmetli unvanlı kadrolara, 3 kişinin ise işçi kadrosuna atama teklifleri gerçekleştirildi.

Atama teklifleri E-uygulama sistemi üzerinden bu kapsamda personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış olup, kurum ve kuruluşların; 25'i bakanlık ve bağlı kuruluşu, 15'i üniversite, 3'ü kamu iktisadi teşebbüsü olmak üzere toplam sayısı 43 oldu."

Açıklamada, ilgililerin atama teklif sonuçlarına bugün saat 17.00'den itibaren www.dpb.gov.tr adresinden ulaşabilecekleri aktarıldı.

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