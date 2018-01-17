İŞKUR tarihinde bir ilk yaşandı

Uzunkaya, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı öncesi, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2017 yılının çalışma hayatı, istihdam seferberliği verileri ve sonuçları açısından tarihi bir rekorun kırıldığı yıl olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen istihdam seferberliğine değinen Uzunkaya, bu seferberliğe başta Muğla olmak üzere tüm illerin iş vereni, işçisi ve odalarıyla destek verdiğini anlattı.

İstihdam seferberliğinde 2017 yılında önemli başarılara imza atıldığını dile getiren Uzunkaya, şöyle konuştu:



“İŞKUR, 70 yılı aşan tarihinde ilk defa kurum kanalıyla işe yerleştirme sayısını bir milyonun üzerine çıkarmıştır.

1 milyon 57 bin 249 kişinin istihdamını gerçekleştirdik. Bütün bunlar, milletimizin istediğinde, tek yürek olduğunda, aynı hedefe kilitlendiğinde neleri yapabileceğinin bir göstergesi.

Bu başarı tesadüfen olmamıştır. İş gücü piyasasının bizden beklediği nitelikli elemanı yetiştirme noktasında bu süreçte bir yıl içerisinde 508 bin insanımızı kurslarımızda, iş başı eğitim programlarından istifade ettirdik. Türkiye tarihinde kırılan bir rekorda 2000'li yılların başında sadece 10 bin kadının istihdam edildiği bir yerde biz geçen yıl 357 bin kadınımızın, 361 bin gencimizin istihdamını gerçekleştirdik.”

Uzunkaya, aynı başarının bu yılda yakalanacağını ve teşviklerin fazlasıyla devam edeceğini belirterek, “Geçen yıl her bir artı istihdam için işverene 773 lira ödeme imkanı sağlanmıştı. Bu sene bu rakam en düşük 831 lira. Diğer taraftan da 2 bin liranın üzerine çıkanlar olacak. Bunun dışında meslek kurslarımız ve iş başı eğitim programlarımızı 3 ayla sınırlandırılmıştı, 6 aya kadar çıkacak.” dedi.

Bu yıl ilk defa esnafa yönelik 1 ile 3 eleman çalıştıran iş yerlerinin imalat sanayinde alacakları elemanlarla ilgili "bir ay senden bir ay bizden" teşvik sisteminin uygulanacağını anlatan Uzunkaya, ayrıca eğitim programlarına katılan kadınların çocuklarının bakımı için ayda 400 liralık bir eğitim teşviki verileceğini ifade etti.

Turizmcilere 2018 yılında teşviklerin artarak devam edeceğini bildiren Uzunkaya, şöyle devam etti:

“Geçen seneki teşviklerin gerisinde olan hiçbir teşvikimiz yok. Özellikle turizm sektöründe yetişmiş, nitelikli eleman bulma ve iş gücünün bizden talep ettiği elemanı bulmakta tüm illerimizde zorluk çektiğimiz gibi Muğla'da bu zorluğu çekiyoruz.

Bu yıl ilk defa iş başı eğitim programlarına yönelik bütçemizi tarihi bir seviyede Muğla'ya aktardık. Hizmet sektörü, turizmimiz bu imkanlardan istifade etmiş olacak.”

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda Vali Esengül Civelek başkanlığında gerçekleştirilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısında da İŞKUR, TAV ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi arasında 180 kişilik yüzde 50 istihdam garantili güvenlik görevlisi kursu protokolü imzalandı.

Vali Civelek, Muğla'daki istihdama katkılarından dolayı TAV Güvenlik Hizmetleri Genel Müdürü Türkay Şahan’a teşekkür etti.