17 Ocak 2018 Çarşamba1 C.Evvel 1439
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iPhone X'a rakip geliyor

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iPhone X'a rakip geliyor
Moto X5 özellikleri ve görüntüleri sızdırıldı. Yeni telefon iPhone X'a rakip olarak gösteriliyor
iPhone X'a rakip geliyor iPhone X'a rakip geliyor iPhone X'a rakip geliyor

iPhone X için akıllı telefon dünyasında son birkaç yıldır var olan durağanlığı kesen ve sektöre yeni bir heyecan katan telefon yakıştırması yapabiliriz. Bu sebeple de muhtemelen 2018 yılında çıkacak olan hemen her telefonun hedefi iPhone X'un üzerine çıkmak olacaktır. Tıpkı Motorola'da göreceğimiz gibi.

Amerika kaynaklı bir internet sitesinin haberine göre, Motorola'nın 2018 yılında piyasaya sürmeyi planladığı 3 telefon modeli hakkında önemli bilgiler sızdırıldı. Bu üç telefon arasında en dikkat çekeni ise Moto X5 oldu.

5.9 inç ekran boyutu ve 18:9 ekran oranı ile ilk bakışta akıllara hemen iPhone X'u getiren bu yeni telefon, ön yüzündeki çentikle de yine hedefini açıkça belli etmiş oluyor. Sızdırılan görsele göre bu telefonda parmak izi okuyucu yok. Bunun anlamı ise, Motorola Moto X5 modelinde yüz tanıma teknolojisine güveniyor.

Sadece bu kadar da değil. Moto X5, hem ön hem de arka yüzündeki çift kamera ile fotoğraf teknolojisini de bir adım ileriye taşımayı hedefliyor. Tabii Motorola'nın 2018 için tek planı sadece X5 değil. Yeni yılda 3 farklı seri üzerinden ilerlemeyi düşünen teknoloji devi, Z serisi için Z3 ve Z3 Play'i, G serisi içinse G6, G6 Plus ve G6 Play'i teknoloji meraklılarının karşısına çıkarmayı hedefliyor.

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