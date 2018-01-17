17 Ocak 2018 Çarşamba1 C.Evvel 1439
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'Firar halayı' ders oldu! İkinci kaçış engellendi

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Ankara'da bir halk oyunu ekibinin yarışma gerekçesiyle aldıkları gri pasaportla gittikleri Macaristan'dan dönmemesi üzerine pasaport başvurularına yönelik titiz inceleme başlatıldı
'Firar halayı' ders oldu! İkinci kaçış engellendi
'Firar halayı' ders oldu! İkinci kaçış engellendi 'Firar halayı' ders oldu! İkinci kaçış engellendi 'Firar halayı' ders oldu! İkinci kaçış engellendi

11 Ocak'ta bir grup vatandaş Ankara Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesine hizmet pasaportu (gri pasaport) almak için başvurdu. Müracaat eden kişilerin farklı illerde oturması ve bazılarının suç kaydının bulunduğunu tespit eden görevliler, belgelerin sahte olabileceği şüphesiyle durumu Göçmen Kaçakçılığı ve İnsanı Ticareti ile Mücadele Şubesi ekiplerine iletti.

Ankara Cumhuriyet Savcılığından alınan iznin ardından açılan soruşturmada, grubun Almanya'nın Ratingen kentinde bulunduğu öne sürülen bir derneğin engelsiz yaşam programını gerekçe gösterdikleri tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, adına başvuru yapılan engelliler ya da yakınlarının, M.P ile beraberindeki 3 kişi tarafından bir engelli derneğine üye yaptırıldığını belirledi. Şüphelilerin, farklı bir ilden yaptıkları gri pasaport başvurusunun olumsuz sonuçlandığı, bunun ardından ikinci müracaatı Ankara'da yaptıkları da tespit edildi. Şubenin detaylı incelemesinin ardından grubun organizasyonundan sorumlu 4 zanlı, göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler Ankara Adliyesine sevk edildi. Pasaport başvurusunda bulunan kişiler ile bu kişilerin kaydettirildiği derneğin yöneticilerinin ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

TİTİZLİKLE İNCELENİYOR

Öte yandan gözaltına alınan M.P'nin üst aramasında sahte sarı basın kartı ile faaliyeti sona ermiş bir derneğe ait üyelik kartı bulundu. Geçen yıl Kasım ayında bir halk oyunu ekibi üyelerinden bazılarının benzer bir yöntem kullanarak Macaristan'a gittiklerini ve bu ülkeye iltica etmeye çalıştığını anımsatan emniyet yetkilileri, başta gri olmak üzere tüm pasaport başvurularının titizlikle incelendiğini kaydetti. 

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