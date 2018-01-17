Düşen uçak ile ilgili korkunç iddia!

Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı Hava Grubu'na ait çift motorlu CASA CN235 tipi hafif nakliye uçağının 2001 yılında 2 defa düştüğü ve bir kazada 4 diğer kazada ise 34 askerimizin şehit olduğu ortaya çıktı.
CASA'DA HİDROLİK VE KUMANDA ARIZASI İDDİALARI
Peş peşe meydana gelen kazalar sonrası uçakta hidrolik ve kumanda arızası olabileceği değerlendirilmesi üzerine uçaklar bir dönem bakıma alınmıştı.
ISPARTA'DA YİNE CASA TİPİ UÇAK
Bugün Isparta’nın Yalvaç ilçesinde askeri uçak düştü. Uçaktaki 3 asker şehit oldu.