17 Ocak 2018 Çarşamba1 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:19Öğle 13:20İkindi 15:47Akşam 18:09Yatsı 19:33
    • 10°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • -4°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 116.593 1.90
  • Altın: 163,348 0.04
  • Dolar: 3,8063 0.09
  • Euro: 4,6601 0.20

Microsoft'tan kullanıcılarına müjde! Güncellendi

»
Microsoft'tan kullanıcılarına müjde! Güncellendi
Microsoft, Windows 10 işletim sistemi ile eklenen Microsoft Mesajlaşma uygulamasına yeni bir güncelleme yayınladı.
Microsoft'tan kullanıcılarına müjde! Güncellendi Microsoft'tan kullanıcılarına müjde! Güncellendi Microsoft'tan kullanıcılarına müjde! Güncellendi

Yazılım devi Microsoft, Windows 10 işletim sisteminde bulunan Microsoft Mesajlaşma uygulamasına yeni bir güncelleme yayınladı. Yapılan yeni güncelleme, Microsoft Mesajlaşma uygulamasını yepyeni bir tasarıma bürüdü.

Windows 10 işletim sistemiyle Microsoft Store'da birçok yeni uygulama sunan Microsoft, kullanıcıların mesajlaşma işlemlerini yerine getirebilmesi için Microsoft Mesajlaşma adlı uygulamasını da Microsoft Store'a eklemişti.

Microsoft Mesajlaşma uygulaması ile kullanıcılar Windows 10 işletim sistemi üzerinden mesajlarını görüntüleyebiliyor. Telefondan hızlı ve güvenilir mesajlaşma uygulaması sağlayan Microsoft Mesajlaşma uygulaması, bilindiği üzere bilgisayar platformlarında yalnızca mesajları görüntülemeye imkan sunuyor. Yani bilgisayarda yer alan Microsoft Mesajlaşma yazılımıyla mesajlara yanıt verilmiyor.

Microsoft Mesajlaşma uygulaması ile SMS geçişi yoluyla Skype gibi uygulamalardan gönderilen ve alınan mesajlar görüntülenebiliyor. İlerleyen dönemlerde yapılacak bir güncellemeyle mesajlara yanıt verme özelliğinin de eklenmesi beklenirken, yeni bir güncellemeyle uygulamanın tasarımı baştan aşağı değiştirildi.

Fluent dizayn anlayışı ile yapılan tasarım değişikliği, daha kullanışlı bir ekran sunuyor. Kullanıcılar, Microsoft Store üzerinden Microsoft Mesajlaşma uygulamasını güncelleyebilir.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Microsoft'tan kullanıcılarına müjde! GüncellendiMicrosoft'tan kullanıcılarına müjde! GüncellendiMicrosoft, Windows 10 işletim sistemi ile eklenen Microsoft Mesajlaşma uygulamasına yeni bir güncelleme yayınladı.
iPhone X'a rakip geliyoriPhone X'a rakip geliyorMoto X5 özellikleri ve görüntüleri sızdırıldı. Yeni telefon iPhone X'a rakip olarak gösteriliyor
WhatsApp'a yeni özellik: İstenmeyen mesajlara son!WhatsApp'a yeni özellik: İstenmeyen mesajlara son!Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarının başında gelen WhatsApp yeni bir özellikle güncellemek üzere.
Google sanat dünyasındaki ikizinizi bulacakGoogle sanat dünyasındaki ikizinizi bulacakGoogle, yapay zeka kullanarak bir fotoğrafla insanları en çok benzediği yağlı boya çizimine ulaştırıyor.
Teknolojide en büyük ikinci halk arzTeknolojide en büyük ikinci halk arz500 milyondan fazla kullanıcısı olan Dropbox'ın gizlice halka arz başvurusunda bulunmasının ardından yılın ilk yarısında New York Borsası'na girmesi bekleniyor.
iPhone'unuz güvende mi? Apple'dan güvenlik uyarısıiPhone'unuz güvende mi? Apple'dan güvenlik uyarısıApple, bugün içerisinde iOS 11 için yeni güvenlik kılavuzunu yayınladı.
  • Talimat Zuckerberg'den: Facebook kabuk değiştiriyor!12 Ocak 2018 Cuma 13:01
  • Tesla'dan güneş enerjisi depolayan kiremitler11 Ocak 2018 Perşembe 15:32
  • Buz üzerinde drift yapan Tesla ağızları açık bıraktı!11 Ocak 2018 Perşembe 15:21
  • İTÜ yapay zekanın peşinde!11 Ocak 2018 Perşembe 14:38
  • Apple kullanıcıları için kritik güncelleme!10 Ocak 2018 Çarşamba 11:35
  • Beklenen özellik geldi09 Ocak 2018 Salı 17:10
  • Apple'a bir kötü haber daha!09 Ocak 2018 Salı 00:09
  • Trump'ı ikna etti! Uzay rotası sil baştan çizildi08 Ocak 2018 Pazartesi 15:00
  • Çaresi bulundu! Tüm cihazları etkilemişti!08 Ocak 2018 Pazartesi 13:30
  • Apple doğruladı! iPhone, iPad ve Mac'ler tehlikede05 Ocak 2018 Cuma 11:37
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri