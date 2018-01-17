17 Ocak 2018 Çarşamba1 C.Evvel 1439
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Savaştan kaçtı ama maalesef...

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Savaştan kaçtı ama maalesef...
Bursa'da 3 çocuk annesi kadın evinde 6 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.
Savaştan kaçtı ama maalesef... Savaştan kaçtı ama maalesef... Savaştan kaçtı ama maalesef...

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Mahmudiye Sokakta meydana geldi. 

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Bursa'ya yerleşen 3 çocuk annesi Fatma Khillo, (41) sabah saatlerinde kocası Abdulrauf'u işe uğurladı. 

Koca Abdulrauf'un işteyken eşini telefonla arayıp ulaşamayınca şüphelenip komşularına eşine bakması için haber verdi. 

Komşuların evin kapısını çalması üzerine açılmayınca kapı kırılarak içeri girdiler. Komşular korkunç manzarayla karşılaşıp polise haber verdi. 

3 çocuk annesinin 6 bıçak darbesiyle öldüğü belirlendi. Olay yerine gelen kadının kocası Abdulrauf, sinir krizleri geçirdi. Olay yerinde biri yamulmuş 2 adet bıçak bulundu.
Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı araştırma yapıyor.

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