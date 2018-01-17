17 Ocak 2018 Çarşamba1 C.Evvel 1439
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Kızlarını Adnan Oktar’ın programında görünce...

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Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan Elvan Koçak (44) adlı vatandaş uzun zamandır haber alamadığı 2 kızını televizyonda Adnan Oktar’ın programında gördü.
Kızlarını Adnan Oktar’ın programında görünce...
Kızlarını Adnan Oktar’ın programında görünce... Kızlarını Adnan Oktar’ın programında görünce... Kızlarını Adnan Oktar’ın programında görünce...

Uzun zamandır haber alamadığı kızlarını Oktar’ın programında gören baba Türkiye’ye gelerek suç duyurusunda bulundu.

"Adnan Oktar reşit olmayan kızımı alıkoyuyor"

7 Yıl önce ayrıldığı eşi Gülperi T.'nin çocukları Ş.K.(19) B.K.(17) ve oğlu M.K(17) ile birlikte Türkiye'ye gittiğini ve çocuklarından uzun süre haber alamadığını bu hafta sonu bir akrabalarının " Senin kızların Adnan Oktar'ın yanında tv show yapıyorlar" uyarısıyla yıkıldığını anlatan baba Elvan Koçak " Çocuklarımdan B. ve ikizi olan M. daha 17 yaşındalar. Reşit olmayan kızımı televizyona çıkartarak show yapan Adnan Oktar ve diğer sorumlulardan davacı olacağım." dedi. Avusturya Jugendamt ( Gençlik Dairesi) ve savcılığına da durumu bir şikayet dilekçesi ile bildirdiğini ifade eden Koçak " Kızlarım Viyana'da iyi bir eğitim görüyorlardı. B. okul birincisi bir çocuk. Eğitimlerini yarıda bırakıp Adnan Oktar tarafından yeri belli olmayan bir otelde alıkonulduklarını duyuyorum. Çocuklarımdan sadece Ş. mesajlarıma cevap veriyor. O mesajları da kızımın yazdığına inanmıyorum. Çünkü Ş.’nın Türkçesi ve yazım tarzına uymuyor." diye konuştu.

Apar topar Türkiye'ye gitti

Ağırlıklı olarak Adnan Oktar'ın show ve yorumlarının yayınlandığı A9 adlı tv kanalında kızlarının Oktar ve taraftarlarınca "kedicik" tabir edilen diğer kızlarla birlikte iki, kızını gören baba koçak apar topar Türkiye'ye giderek kızları için mücadeleye başladı. Kartal Adliyesi'ne giderek kızlarının annesi Gülperi K. ve Adnan Oktar hakkında suç duyurusunda bulunan Koçak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi. Koçak "Kızlarımın aklını çelmişler. B.'nin ikizi olan oğlum M.'yi de aynı şeyleri yapacaklar. Lütfen daha reşit bile olmayan çocuklarımı bu ne olduğu belirsiz gruptan kurtarın" diyerek yetkililerden yardım istedi.

2 kız kardeş Avusturya basınında manşetlerde

Ş. ve B. kardeşlerin Viyana'dan sessiz sedasız ayrılıp, annelerinin teşvikiyle televizyon showlarına katıldıklarını yazan Avusturya basını olayı manşetlerine taşıdı. Österrecih gazetesi, Viyana Manşet Haber sayfası kaynağı ile "Viyanalı baba kızlarını skandal tv Show’unda buldu" başlığıyla haberi okurlarına duyurdu.

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Kızlarını Adnan Oktar’ın programında görünce...Kızlarını Adnan Oktar’ın programında görünce...Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan Elvan Koçak (44) adlı vatandaş uzun zamandır haber alamadığı 2 kızını televizyonda Adnan Oktar’ın programında gördü.
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