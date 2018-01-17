17 Ocak 2018 Çarşamba1 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:19Öğle 13:20İkindi 15:47Akşam 18:09Yatsı 19:33
    • 10°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • -4°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 116.593 1.90
  • Altın: 163,348 0.04
  • Dolar: 3,8063 0.09
  • Euro: 4,6601 0.20

Demirtaş'ın Soylu'ya hakaret davasında karar çıktı

»
Demirtaş'ın, İçişleri Bakanı Soylu'ya yönelik, "AK Parti'nin seçimlerde hile timi oluşturacağı" iddiasına ilişkin "hakaret" suçundan yargılandığı davada beraatına karar verildi.
Demirtaş'ın Soylu'ya hakaret davasında karar çıktı
Demirtaş'ın Soylu'ya hakaret davasında karar çıktı Demirtaş'ın Soylu'ya hakaret davasında karar çıktı Demirtaş'ın Soylu'ya hakaret davasında karar çıktı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 7 Haziran 2015'teki genel seçimde partisinin barajın altında kalması için "AK Parti'nin hile timi oluşturduğuna, başında o dönemde AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bulunduğuna" ilişkin iddialarıyla Soylu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada beraatına karar verildi.

Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde görülen duruşmaya, başka suçtan tutuklu Demirtaş ile müdahil Soylu'nun ve sanığın avukatları katıldı.

Bazı HDP'lilerin de izlediği duruşmada Demirtaş, savunmasına geçmeden önce usule yönelik itirazlarda bulundu.

Dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM'nin karar almadığını, bu sebeple dokunulmazlığının devam ettiğini savunan Demirtaş, "Milletvekilinin dokunulmazlığı yok sayılarak yargılama yapılamaz." dedi.

Davanın politik olduğunu öne süren Demirtaş, yaptığı her konuşmanın suç sayıldığını, partisinin sistematik biçimde yok edilmek istendiğini söyledi.

Demirtaş, dokunulmazlığının devam edip etmediğinin ve suçlama konusu konuşmanın benzerini yasama faaliyetleri kapsamında söyleyip söylemediğinin TBMM'den sorulmasını istedi.

Demirtaş ayrıca, Anayasa'nın, dokunulmazlıkların kaldırılmasını düzenleyen geçici maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunulmasını talep etti.

Hakim Muhittin Metin Kaya, bu talepleri reddetti.

Sanık avukatlarının "derhal beraat" talebini de reddeden Hakim Kaya, Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca'dan beyanını sordu.

Kızılca, 7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde müvekkilinin Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptığını anımsatarak, Güneydoğu'da o dönemde AK Parti'nin bazı ilçe başkanlarının kaçırıldığını anlattı.

Konuşması sırasında bazı sanık avukatları Kızılca'nın sözünü keserek, karşılık verdi.

Kızılca ise "Yazılı beyanda bulunmak için süre istiyorum. Çünkü konuşturulmuyorum" dedi.

Hakim Kaya, davayı bugün bitireceğini bitirerek, Kızılca'dan beyanını vermesini istedi.

Kızılca, Demirtaş'ın sözlerinde müvekkiline yönelik bir eleştirinin söz konusu olmadığını, bilfiil isnat edildiğini belirterek, "7 Haziran seçimleri öncesinde nasıl bir algı yaratılmaya çalışıldığını biliyoruz. Sanığın beyanıyla ilgili bir delil yok. 'Yakında televizyonlarda açıklayacağız' diyor. Müvekkilim saygın, yıllardır siyasette olan bir insan. Hile iddiasıyla saygınlığına zarar veriliyor. Ayrıca müvekkilime yönelik iddialarla seçim güvenliği tartışmaya açılıyor. Bu bir düşünce ve kanaat hürriyeti değildir." diye konuştu.

Esas hakkındaki savunması sorulan Demirtaş, hakaret veya iftira kastıyla hareket etmediğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bu tür duyumları, seçim döneminde Yüksek Seçim Kurulunu dikkate davet etmek için dile getirdim. Seçim kampanyası sırasında ağır eleştiride bulundum. Şikayetçinin bana söyledikleri de yenilir, yutulur değil. Bunlar ağır şeyler, ama suç değil. Süleyman Soylu'nun da bana söyledikleri için sanık sandalyesinde olmasını istemem. Siyasetçe üslup bazen sertleşiyor. Siyasetçiler arasındaki polemikler dava konusu olmamalı."

Kararı açıklayan Hakim Kaya, yargılama konusu sözlerin seçim rekabeti nedeniyle basın yayın organları önünde parti görüşlerinin haklılığını iddia ettiğini bildirerek, "Sarf edilen sözler, merakla izlenen seçim tartışmalarından ibarettir." değerlendirmesinde bulundu.

Sanığın sözlerinin ağır eleştiri, rahatsız edici tenkit ve iddialardan ibaret olduğunu ve hakaret içermediğini ifade eden Kaya, bu sebeple beraat kararı verdiğini açıkladı.

- İddianame

Davada Demirtaş, 7 Haziran 2015 seçimleri öncesindeki, "partisinin baraj altında kalması için AK Parti'nin hile timi oluşturduğu, başında o dönem Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Süleyman Soylu'nun bulunduğu, 3 bin 500 ekibinin simülasyon ve seçim hilesi çalışmaları yürüttüğü" iddialarıyla, Soylu'ya hakaret suçundan yargılanıyordu.

İddianamede Demirtaş'ın 2 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyordu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Isparta'da düşen uçağın enkazı görüntülendi!Isparta'da düşen uçağın enkazı görüntülendi!Eskişehir'den eğitim için kalkan iki pilot ve bir teknisyenin bulunduğu CN-235 CASA tipi askeri uçak Eğirdir Gölü'nün kuzeyinde düştü.
Demirtaş'ın Soylu'ya hakaret davasında karar çıktıDemirtaş'ın Soylu'ya hakaret davasında karar çıktıDemirtaş'ın, İçişleri Bakanı Soylu'ya yönelik, "AK Parti'nin seçimlerde hile timi oluşturacağı" iddiasına ilişkin "hakaret" suçundan yargılandığı davada beraatına karar verildi.
Kızlarını Adnan Oktar’ın programında görünce...Kızlarını Adnan Oktar’ın programında görünce...Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan Elvan Koçak (44) adlı vatandaş uzun zamandır haber alamadığı 2 kızını televizyonda Adnan Oktar’ın programında gördü.
Türk Hava Kuvvetleri F-35'lere hazırlanıyorTürk Hava Kuvvetleri F-35'lere hazırlanıyorSavunma Sanayii Müsteşarlığı'nın (SSM) F-35'ler için yayınladığı çağrı dosyasını teslim alan firmalar belli oldu.
'Firar halayı' ders oldu! İkinci kaçış engellendi'Firar halayı' ders oldu! İkinci kaçış engellendiAnkara'da bir halk oyunu ekibinin yarışma gerekçesiyle aldıkları gri pasaportla gittikleri Macaristan'dan dönmemesi üzerine pasaport başvurularına yönelik titiz inceleme başlatıldı
Afrin operasyonundaki en büyük riskAfrin operasyonundaki en büyük riskUzmanlara göre, ABD, ya PYD'ye yönelik desteğini kesip bölgede yükselen yeni bir gücün peşine düşecek ya da taraflar çatışmaya girecek.
  • Düşen uçak ile ilgili korkunç iddia!17 Ocak 2018 Çarşamba 15:41
  • İlk Balyoz kararı! Albaya 267 bin lira tazminat17 Ocak 2018 Çarşamba 15:40
  • İŞKUR tarihinde bir ilk yaşandı17 Ocak 2018 Çarşamba 15:37
  • Ankara'da sıcak saatler! Gözler kritik toplantıda17 Ocak 2018 Çarşamba 15:37
  • TSK'dan düşen uçakla ilgili açıklama!17 Ocak 2018 Çarşamba 15:35
  • 257 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına atama17 Ocak 2018 Çarşamba 15:32
  • Isparta'da uçak düştü: Şehitler var!17 Ocak 2018 Çarşamba 15:16
  • Teröristler harekete geçti! 400 araçlık konvoy17 Ocak 2018 Çarşamba 14:48
  • Tanklar ve zırhlı askeri araçlar hazır kıta17 Ocak 2018 Çarşamba 14:32
  • Türkiye ilk kez kullanacak! Sahaya iniyor17 Ocak 2018 Çarşamba 14:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri