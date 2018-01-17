18 Ocak 2018 Perşembe2 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:19Öğle 13:20İkindi 15:48Akşam 18:10Yatsı 19:34
    • 9°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • -5°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 9°C Balıkesir
  • BIST: 116.593 1.90
  • Altın: 162,981 -0.18
  • Dolar: 3,8063 0.09
  • Euro: 4,6601 0.20

MGK toplantısı sona erdi! Beklenen Afrin mesajı!

»
MGK toplantısı sona erdi! Beklenen Afrin mesajı!
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Yapılan yazılı açıklamada, Afrin operasyonuyla ilgili 'derhal' ifadesi dikkat çekti.
MGK toplantısı sona erdi! Beklenen Afrin mesajı! MGK toplantısı sona erdi! Beklenen Afrin mesajı! MGK toplantısı sona erdi! Beklenen Afrin mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı, 4 saat 20 dakika sürdü.

MGK toplantısının hemen ardından ise Bakanlar Kurulu toplantısına geçildi.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

MGK bildirisinden başlıklar şu şekilde:

OHAL UZATILSIN TAVSİYESİ

Milli Güvenlik Kurulunda, hükümete olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırıldı.

AFRİN MESAJI

Türkiye'nin, sınırlarının hemen yanı başında bir terör koridoru oluşturulmasına ve bir terörist ordusu kurulmasına izin vermeyeceği, bu konuda gereken her türlü tedbirin alınacağı belirtilmiştir.

"GEREKEN ADIMLAR DERHAL ATILACAK"

Sınır emniyetimizi tahkim etmenin yanı sıra vatandaşlarımız ile bölge halkının can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ilk aşamada Suriye'nin batısından ülkemize yöneltilen tehditlerin bertaraf edilmesi için gereken adımların derhal ve kararlılıkla atılacağı vurgulanmıştır.

"PYD TERÖR ÖRGÜTÜNE VERİLEN SİLAHLAR GECİKMEKSİZİN TOPLANMALI"

Terör örgütlerinin ülkemize yönelik açık tehdidi söz konusu iken NATO çatısı altında ve ikili ilişkilerimizde müttefikimiz olan bir devletin, güvenliğimizi dikkate almadan teröristleri ortak ilan edip silahlandırması üzüntüyle karşılanmıştır. Suriye'de DEAŞ ile fiili mücadelenin büyük ölçüde tamamlanmış olması sebebiyle PKK/PYD-YPG terör örgütüne verilen silah, araç ve gereçlerin gecikmesizin toplanması gerektiği kuvvetle vurgulanmıştır.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Fırtına obüsleri YPG hedeflerini vuruyorFırtına obüsleri YPG hedeflerini vuruyorHabertürk TV'nin haberine göre, fırtına obüsleri sınır hattındaki 7 noktada terör örgütü YPG hedeflerini vuruyor.
Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralıMalatya'da silahlı kavga: 2 yaralıMalatya'da iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada tabancadan çıkan kurşuna hedef olan 2 kişi yaralandı.
Sultangazi'de korkutan yangınSultangazi'de korkutan yangınSultangazi'de iki katlı bir evin bahçesinde bulunan tahta parçaları henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Fehmi Koru'nun Suriye analiziFehmi Koru'nun Suriye analiziFehmi Koru, Türkiye'nin Afrin operasyonunu ve Esad'ın geleceğini kaleme aldığı yazısında, "Esad kalırsa, mülteciler ülkelerine dönmez" dedi.
Çanakkale'de ele geçirildi!Çanakkale'de ele geçirildi!Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinin Saroz Körfezi sahilinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olan, 1.7 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
33 polis tahliye edildi!33 polis tahliye edildi!ByLock'u kullandıkları iddia edilen 87'si tutuklu 144 polisin yargılandığı davaya bakan mahkeme heyeti, 33 sanığın tahliyesine karar verdi. Karar oy çokluğuyla alındı.
  • Kaftancıoğlu'nun skandalları bitmiyor17 Ocak 2018 Çarşamba 23:31
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Cüneydi'yi kabul etti17 Ocak 2018 Çarşamba 23:30
  • Bakanlar Kurulu sonrası açıklama: Riskler alınacak17 Ocak 2018 Çarşamba 23:21
  • Salih Müslim: Erdoğan her an her şeyi yapabilir17 Ocak 2018 Çarşamba 23:20
  • MGK toplantısı sona erdi! Beklenen Afrin mesajı!17 Ocak 2018 Çarşamba 23:16
  • Ebru Gündeş'in davasında rapor tartışması17 Ocak 2018 Çarşamba 21:00
  • Isparta'da düşen uçağın enkazı görüntülendi!17 Ocak 2018 Çarşamba 20:00
  • Demirtaş'ın Soylu'ya hakaret davasında karar çıktı17 Ocak 2018 Çarşamba 19:00
  • Kızlarını Adnan Oktar’ın programında görünce...17 Ocak 2018 Çarşamba 18:00
  • Türk Hava Kuvvetleri F-35'lere hazırlanıyor17 Ocak 2018 Çarşamba 17:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri