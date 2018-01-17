MGK toplantısı sona erdi! Beklenen Afrin mesajı!

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Yapılan yazılı açıklamada, Afrin operasyonuyla ilgili 'derhal' ifadesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı, 4 saat 20 dakika sürdü.

MGK toplantısının hemen ardından ise Bakanlar Kurulu toplantısına geçildi.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

MGK bildirisinden başlıklar şu şekilde:

OHAL UZATILSIN TAVSİYESİ

Milli Güvenlik Kurulunda, hükümete olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırıldı.

AFRİN MESAJI

Türkiye'nin, sınırlarının hemen yanı başında bir terör koridoru oluşturulmasına ve bir terörist ordusu kurulmasına izin vermeyeceği, bu konuda gereken her türlü tedbirin alınacağı belirtilmiştir.

"GEREKEN ADIMLAR DERHAL ATILACAK"

Sınır emniyetimizi tahkim etmenin yanı sıra vatandaşlarımız ile bölge halkının can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ilk aşamada Suriye'nin batısından ülkemize yöneltilen tehditlerin bertaraf edilmesi için gereken adımların derhal ve kararlılıkla atılacağı vurgulanmıştır.

"PYD TERÖR ÖRGÜTÜNE VERİLEN SİLAHLAR GECİKMEKSİZİN TOPLANMALI"

Terör örgütlerinin ülkemize yönelik açık tehdidi söz konusu iken NATO çatısı altında ve ikili ilişkilerimizde müttefikimiz olan bir devletin, güvenliğimizi dikkate almadan teröristleri ortak ilan edip silahlandırması üzüntüyle karşılanmıştır. Suriye'de DEAŞ ile fiili mücadelenin büyük ölçüde tamamlanmış olması sebebiyle PKK/PYD-YPG terör örgütüne verilen silah, araç ve gereçlerin gecikmesizin toplanması gerektiği kuvvetle vurgulanmıştır.