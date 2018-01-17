Bakanlar Kurulu sonrası açıklama: Riskler alınacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, saat 20.30'da başladı, 21:45'te sona erdi.

Bakanlar Kurulu sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yapıyor.

Bozdağ'ın açıklamalarından satırbaşları:

OHAL UZATILDI

Bakanlar Kurulumuz, Milli Güvenlik Kurulu tavsiye kararı doğrultusunda olağanüstü hal uygulamasının 3 ay daha uzatılması hususunu değerlendirmiştir ve sonuç itibarıyla 19 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere olağanüstü halin 3 ay daha uzatılmasını benimsemiş.

Bu konuda hazırlanan tezkere, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanılığına gönderilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun yapacağı görüşmeler neticesi, vereceği kabul kararı üzerine olağanüstü hal 3 ay daha uzatılmış olacaktır.

ISPARTA'DA ASKERİ UÇAĞIN DÜŞMESİ

Olayla ilgili hem adli hem de idari tahkikat başlatılmıştır.

TÜRKİYE, TARİHİNİN EN ÖNEMLİ DÖNEMİNDEN GEÇİYOR

Türkiye sınır güvenliği bakımından tarihinin en önemli döneminden geçiyor.

Sınırımızda terörist ordu kurma çabaları açık olarak görülüyor.

Sınır güvenliği adı altında terörist bir ordunun oluşturulması Türkiye'nin milli güvenliği bakımından tartışmasız açık bir tehdittir.

"TÜRKİYE BÜYÜK RİSKLER ALACAK, KİMSE DAHA FAZLA SABIR BEKLEMESİN"

Türkiye'nin bekası için büyük riskler alınacaktır. Türkiye bu noktada, artık sabrının son noktasına gelmiştir. Kimse Türkiye'nin daha fazla sabır göstermesini beklememelidir. Atılması gereken adımlar neyse Türkiye bunları atmakta kararlıdır.

Türkiye, Türk milletinin ve Türkiye Devleti'nin bekası için atması gereken adımları atmak için kimseden icazet almaya ihtiyacı yoktur.

"ABD, TERÖR ÖRGÜTÜNE VERDİĞİ SİLAHI GERİ ALMALI"

ABD yönetiminin Suriye'deki gelişmelerle ilgili bize söyledikleriyle arazide yaptıkları arasında çok büyük bir çelişki olduğunu ifade etmek isteriz. Tekrar çağrıda bulunuyoruz, PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye verilen silahların toplanması, onların elinden alınması önemli. PYD/YPG'ye ABD'nin verdiği desteği derhal sonlandırması son derece önemlidir. Bölgede terör koridoru oluşturma çabalarından vazgeçilmesi ve terörist bir ordu oluşturulması gayretlerine destek verilmemesi gerekir.

UYUM YASALARI

Öncelik ve sonralık sırasına baktığımızda da seçim nedeniyle seçim yasaları ve siyasi partiler yasalarının Anayasa'dan kaynaklı zorunluluk nedeniyle bir önceliği var. O nedenle Mahalli Seçimler ve diğer Seçim Kanunları, Siyasi Partiler Kanunu gibi kanunlardaki değişikliklerin, Mart'tan önce Parlamento'dan geçmesi gerekiyor.